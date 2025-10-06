Intervista a Romeo Ghilleri, neo consigliere della provincia del Sulcis Iglesiente – di Armando Cusa

A distanza di una settimana dall’elezione del presidente e dei dieci consiglieri della provincia del Sulcis Iglesiente, abbiamo intervistato uno dei neo consiglieri, il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri.

Dopo i festeggiamenti post voto, è già tempo di lavorare per i cittadini della provincia del Sulcis Iglesiente.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi ultimi tre mesi dai sindaci e dagli amministratori che ci ha visto tutti protagonisti nella scelta del nuovo Presidente. Il nostro voto è andato a Mauro Usai, sindaco di Iglesias, un giovane, determinato e con una forte volontà di dare risposte concrete al Sulcis Iglesiente dopo 13 anni di commissariamento. Tra noi consiglieri eletti, c’è grande entusiasmo e voglia di lavorare per offrire risposte concrete ai cittadini del Sulcis Iglesiente.»

Qual è la prima priorità che affronterete?

«Le problematiche da affrontare sono numerose: dalla viabilità, agli investimenti, dalla sanità all’industria. Dobbiamo lavorare, insieme al Presidente e al gruppo, su tutti i settori strategici per il nostro territorio. Per quanto riguarda le industrie, come abbiamo sempre sottolineato, il loro ruolo resta fondamentale. Sono state e continuano a essere un volano economico per il Sulcis Iglesiente. Tuttavia, lo sviluppo industriale può e deve andare di pari passo con altre iniziative, per valorizzare ulteriormente il nostro territorio.»

Carbonia e Iglesias…

«Carbonia e Iglesias sono il cuore del Sulcis e rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio. Offrono servizi essenziali per tutti i cittadini: scuole, ospedali, trasporti, collegamenti ferroviari e molto altro, che ne fanno centri vivi e dinamici. Il Sulcis Iglesiente è la nostra casa, il nostro territorio che custodisce grandi potenzialità, dal mare alle montagne, dalla cultura ai siti minerari. Lavoreremo con impegno per valorizzare queste risorse e per rendere la nostra terra migliore per i nostri figli e per le nuove generazioni, garantendo opportunità di crescita e sviluppo sostenibile per tutti.»

I cittadini hanno grandi aspettative…

«Sicuramente, sia nei confronti del presidente, sia del gruppo consiliare. Nei prossimi mesi dovremo lavorare con impegno su tutto il territorio, che va da Fluminimaggiore a Teulada. Ci si aspetta che la Provincia riesca a fare da tramite, in maniera ancora più efficace, con la Regione e gli enti competenti, perché un dialogo costante e collaborativo sarà fondamentale per il rilancio economico e sociale del nostro territorio. Questa è una fase di grandi sfide che richiede dedizione. Per questo voglio ringraziare chi oggi dedica tempo e energie a costruire un programma serio e concreto, capace di rispondere ai bisogni dei nostri concittadini e di valorizzare al meglio il nostro territorio.»

«Ci tengo a sottolineare che lavoriamo costantemente da tempo per i nostri cittadini, sia a livello delle singole amministrazioni che come gruppo. Con la nostra elezione, però, avremo un ruolo ancora più decisivo per il territorio. Il 10 ottobre si terrà il primo incontro ufficiale e da lì partiremo con un lavoro di squadra, affrontando tutti i fronti con impegno e determinazione», conclude Romeo Ghilleri.

Armando Cusa