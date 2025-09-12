Due allievi della Scuderia Sabiu si sono qualificati per la finale del progetto Sport Equitazione, in programma a Cattolica dal 2 al 5 ottobre

Due allievi della scuderia Sabiu, guidati dall’istruttore Luca Sabiu si sono qualificati per la finale del progetto Sport Equitazione, in programma a Cattolica dal 2 al 5 ottobre prossimi. Nell’occasione, presso l’Horse Riviera resort, si incontreranno tutti i cavalieri e le amazzoni provenienti da tutte le regioni italiane. A rappresentare il Sulcis saranno i giovani allievi Giorgia Faedda, in sella a Costantino Flyng, e Mattia Emilio Spada, con il suo Biondo.

Nella foto di copertina Giorgia Faedda

Nella foto sotto Mattia Emilio Spada