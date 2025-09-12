12 September, 2025
HomeAmbienteL’inchiesta pubblica sul procedimento relativo all’impianto di smaltimento controllato (discarica) per rifiuti speciali non pericolosi a Is Urigus, si terrà il 7 ottobre a San Giovanni Suergiu
Ambiente

L’inchiesta pubblica sul procedimento relativo all’impianto di smaltimento controllato (discarica) per rifiuti speciali non pericolosi a Is Urigus, si terrà il 7 ottobre a San Giovanni Suergiu

L’inchiesta pubblica sul procedimento relativo alla “Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato (discarica) per rifiuti speciali non pericolosi, della volumetria netta di 323.164 metri cubi, ubicato in località Su Giri de sa Murta – comune di San Giovanni Suergiu, proposto dalla Ekosarda srl, si terrà martedì 7 ottobre 2025 alle ore 15.00 presso la Sala consiliare del comune di San Giovanni Suergiu (via Roma, angolo via Porto Botte. L’avviso dell’avvio dell’inchiesta pubblica è stato pubblicato nel sito istituzionale del comune di San Giovanni Suergiu, con le osservazioni finora pervenute.
A partire dalla data di pubblicazione dell’avviso, il pubblico interessato può presentare osservazioni entro i 20 giorni successivi alla data di svolgimento dell’inchiesta.
Avviso e dettagli disponibili ai seguenti link:
