L’Is Gannaus Padel Center sabato 13 settembre ospita le finali del torneo organizzato dall’Emmegiemme Sport. Alle 18.30, si affronteranno le 8 coppie più forti della zona nel Torneo Doppio Maschile Avanzato. Il format Americano a 32 punti è la formula perfetta per sfide adrenaliniche e senza esclusione di colpi. Con 7 partite garantite a testa, si daranno battaglia in un girone all’italiana, dove solo le due migliori coppie accederanno alla finalissima. Otto coppie miste si sfideranno nel Torneo Doppio Misto Avanzato. Anche qui, il format Americano a 32 punti assicura 7 partite garantite, un’occasione unica per vedere in azione un padel di alto livello

Il Torneo Doppio Misto Principiante è l’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova, divertirsi e fare il primo passo in questo sport. Anche i principianti avranno le loro 7 partite garantite con il format Americano a 32 punti, per vivere a pieno l’esperienza del padel agonistico in un clima di pura festa e divertimento.