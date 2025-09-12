13 September, 2025
L'Is Gannaus Padel Center sabato 13 settembre ospita le finali del torneo organizzato dall'Emmegiemme Sport

L’Is Gannaus Padel Center sabato 13 settembre ospita le finali del torneo organizzato dall’Emmegiemme Sport. Alle 18.30, si affronteranno le 8 coppie più forti della zona nel Torneo Doppio Maschile Avanzato. Il format Americano a 32 punti è la formula perfetta per sfide adrenaliniche e senza esclusione di colpi. Con 7 partite garantite a testa, si daranno battaglia in un girone all’italiana, dove solo le due migliori coppie accederanno alla finalissima. Otto coppie miste si sfideranno nel Torneo Doppio Misto Avanzato. Anche qui, il format Americano a 32 punti assicura 7 partite garantite, un’occasione unica per vedere in azione un padel di alto livello
Il Torneo Doppio Misto Principiante è l’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova, divertirsi e fare il primo passo in questo sport. Anche i principianti avranno le loro 7 partite garantite con il format Americano a 32 punti, per vivere a pieno l’esperienza del padel agonistico in un clima di pura festa e divertimento.

