12 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteLettera aperta alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sulla RWM Italia Spa
Ambiente

Lettera aperta alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sulla RWM Italia Spa

0
133Views

I responsabili di *17 tra associazioni e organizzazioni hanno inviato una lettera aperta alla Presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, sulla RWM Italia Spa.

«Da circa 4 anni la società che produce ordigni bellici nei comuni di Domusnovas ed Iglesias (RWM Italia spa) ha realizzato l’ampliamento del suo stabilimento che, essendosi rivelato non conforme alle leggi, non è mai entrato in produzione per via di alcune sentenze del Consiglio di Statosi legge in una nota stampa -. A seguito delle sentenze della giustizia amministrativa la società ha presentato alla Regione una richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ex post finalizzata a sanare gli abusi edilizi ed ambientali riscontrati. Si è trattato di un iter lungo e difficile dovuto in particolar modo alle gravi carenze istruttorie, dovute alla documentazione incompleta e fuorviante presentata dall’azienda, al suo atteggiamento omissivo e alle enormi problematiche di natura ambientale e di sicurezza idrogeologica emerse nel corso del procedimento.»

«Oggi, a 3 anni di distanza, abbiamo appreso che il Servizio Valutazione Impatti Ambientali della Regione ha terminato l’istruttoria relativa alla procedura di VIA ex-post e, nonostante le gravi carenze istruttorie e le enormi criticità ambientali emerse, sembrerebbe che i tecnici siano orientati ad esprimere comunque un parere finale positivo, pur condizionato da qualche prescrizione – prosegue la nota -. Di fronte a tale evenienza, e alle pressanti e indebite interferenze che arrivano dal governo italiano, numerose associazioni e organizzazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi hanno scritto una lettera aperta alla presidente Todde (che si allega al presente comunicato) chiedendole un incontro urgente da tenersi preferibilmente ai margini del sit-in organizzato per martedì 16 settembre alle ore 10 presso gli uffici regionali di viale Trento. Un’occasione per illustrare alla Presidenteconclude la notale motivazioni per cui si chiede alla Giunta Regionale di non esprimere parere positivo alla Procedura di Impatto Ambientale, che significherebbe garantire sanatoria per gli abusi e impunità a chi non ha rispettato le leggi e le normative regionali, statali ed europee.»

* Italia Nostra Sardegna • Unione Sindacale di Base Sardegna • Assotziu Consumadoris Sardigna • Comitato Riconversione RWM • WarFree – Lìberu dae sa gherra • Cagliari Social Forum • Confederazione Sindacale Sarda • Cobas Cagliari • Associazione Centro Sperimentazione Autosviluppo • Comitato sardo di solidarietà con la Palestina • Partito Comunista Italiano Sardegna • Scuola Civica di Politica • Rete Iside • Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università • Movimento Nonviolento Sardegna • ANPI provinciale di Cagliari • ANPI sezione di Cagliari

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Emanuele Cani: «La
Due allievi della Sc

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Ambiente
La Presidente della
Lavoro
UIL Sardegna: «Quas
Ambiente
Accordo Regione-Comu
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY