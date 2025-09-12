Lettera aperta alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sulla RWM Italia Spa

I responsabili di *17 tra associazioni e organizzazioni hanno inviato una lettera aperta alla Presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, sulla RWM Italia Spa.

«Da circa 4 anni la società che produce ordigni bellici nei comuni di Domusnovas ed Iglesias (RWM Italia spa) ha realizzato l’ampliamento del suo stabilimento che, essendosi rivelato non conforme alle leggi, non è mai entrato in produzione per via di alcune sentenze del Consiglio di Stato – si legge in una nota stampa -. A seguito delle sentenze della giustizia amministrativa la società ha presentato alla Regione una richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ex post finalizzata a sanare gli abusi edilizi ed ambientali riscontrati. Si è trattato di un iter lungo e difficile dovuto in particolar modo alle gravi carenze istruttorie, dovute alla documentazione incompleta e fuorviante presentata dall’azienda, al suo atteggiamento omissivo e alle enormi problematiche di natura ambientale e di sicurezza idrogeologica emerse nel corso del procedimento.»

«Oggi, a 3 anni di distanza, abbiamo appreso che il Servizio Valutazione Impatti Ambientali della Regione ha terminato l’istruttoria relativa alla procedura di VIA ex-post e, nonostante le gravi carenze istruttorie e le enormi criticità ambientali emerse, sembrerebbe che i tecnici siano orientati ad esprimere comunque un parere finale positivo, pur condizionato da qualche prescrizione – prosegue la nota -. Di fronte a tale evenienza, e alle pressanti e indebite interferenze che arrivano dal governo italiano, numerose associazioni e organizzazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi hanno scritto una lettera aperta alla presidente Todde (che si allega al presente comunicato) chiedendole un incontro urgente da tenersi preferibilmente ai margini del sit-in organizzato per martedì 16 settembre alle ore 10 presso gli uffici regionali di viale Trento. Un’occasione per illustrare alla Presidente – conclude la nota – le motivazioni per cui si chiede alla Giunta Regionale di non esprimere parere positivo alla Procedura di Impatto Ambientale, che significherebbe garantire sanatoria per gli abusi e impunità a chi non ha rispettato le leggi e le normative regionali, statali ed europee.»

* Italia Nostra Sardegna • Unione Sindacale di Base Sardegna • Assotziu Consumadoris Sardigna • Comitato Riconversione RWM • WarFree – Lìberu dae sa gherra • Cagliari Social Forum • Confederazione Sindacale Sarda • Cobas Cagliari • Associazione Centro Sperimentazione Autosviluppo • Comitato sardo di solidarietà con la Palestina • Partito Comunista Italiano Sardegna • Scuola Civica di Politica • Rete Iside • Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università • Movimento Nonviolento Sardegna • ANPI provinciale di Cagliari • ANPI sezione di Cagliari