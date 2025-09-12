12 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteEnergiaEmanuele Cani: «La firma del Dpcm energia, finalmente, pone fine al contenzioso tra la Giunta Solinas e il Governo, ora avanti per realizzare l’infrastruttura»
Energia

Emanuele Cani: «La firma del Dpcm energia, finalmente, pone fine al contenzioso tra la Giunta Solinas e il Governo, ora avanti per realizzare l’infrastruttura»

0
128Views

«Con la firma del Dpcm sulla metanizzazione, dopo una serrata trattativa interistituzionale, la Sardegna si dota finalmente dello strumento normativo propedeutico alla realizzazione dell’infrastruttura di rete per la distribuzione del gas metano, ponendo così fine al contenzioso aperto dalla giunta Solinas nei confronti dello Stato, che purtroppo ha penalizzato fortemente la nostra Isola per troppi anni. Ora dobbiamo vigilare affinché le opere possano essere realizzate nel minore tempo possibile.»
L’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani ha commentato così la sottoscrizione del documento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

«Il Dpcm ci metterà nella condizione di utilizzare il gas metano, soprattutto a fini industriali, nella fase transitoria verso la giusta transizione energetica, garantendo una fornitura congrua e stabile a favore del sistema industriale, nonché favorendo l’utilizzo dei bacini urbani già realizzati per i quali sono state investite ingenti risorse pubbliche – spiega l’assessore dell’Industria -. L’altro elemento sostanziale contenuto nel decreto, sul quale abbiamo perseverato con convinzione, è la perequazione del prezzo del gas, che finalmente equiparerà la Sardegna e i sardi al resto del Paese.»

«Con l’occasioneconclude Emanuele Canivoglio ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito alla definizione dell’intesa tra la Regione Sardegna e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa trattativa, così come tutte le attività istituzionali cha portiamo avanti, è stata sempre improntata verso una leale collaborazione con il Governo, nel mero interesse della Sardegna e dei sardi.»

FOLLOW US ON:
Primo allenamento pe
Lettera aperta alla

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Energia
Pier Luigi Ledda (Ci
Energia
UIL e UILTEC Sardegn
Energia
Energia: firmato DPC
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY