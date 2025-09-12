Primo allenamento per il nuovo centrale difensivo argentino del Carbonia Hernán Zasas, domenica esordirà con la sua nuova squadra a Tortolì, con Leonardo Boi

Ci saranno anche i nuovi arrivati Leonardo Boi e Hernán Zasas tra i convocati che Graziano Mannu porterà con sé domenica a Tortolì, per l’esordio nel nuovo campionato di Eccellenza regionale. Arrivato ieri sera in città, Hernán Zasas questo pomeriggio ha partecipato all’ultimo allenamento sul terreno di gioco del Comunale di Narcao e s’è dichiarato entusiasta della nuova esperienza in Italia, dopo quelle vissute con Spoltore e Terracina e le numerose maturate prima a Cipro e, soprattutto, per diverse stagioni in Spagna. Al termine dell’allenamento, lo abbiamo intervistato.

Nella foto di copertina, Hernán Zasas

Nella foto sotto, Leonardo Boi

Testo e foto di Giampaolo Cirronis