12 September, 2025
Primo allenamento per il nuovo centrale difensivo argentino del Carbonia Hernán Zasas, domenica esordirà con la sua nuova squadra a Tortolì, con Leonardo Boi
Sport

Primo allenamento per il nuovo centrale difensivo argentino del Carbonia Hernán Zasas, domenica esordirà con la sua nuova squadra a Tortolì, con Leonardo Boi

141Views

Ci saranno anche i nuovi arrivati Leonardo Boi e Hernán Zasas tra i convocati che Graziano Mannu porterà con sé domenica a Tortolì, per l’esordio nel nuovo campionato di Eccellenza regionale. Arrivato ieri sera in città, Hernán Zasas questo pomeriggio ha partecipato all’ultimo allenamento sul terreno di gioco del Comunale di Narcao e s’è dichiarato entusiasta della nuova esperienza in Italia, dopo quelle vissute con Spoltore e Terracina e le numerose maturate prima a Cipro e, soprattutto, per diverse stagioni in Spagna. Al termine dell’allenamento, lo abbiamo intervistato.

Nella foto di copertina, Hernán Zasas

Nella foto sotto, Leonardo Boi

Testo e foto di Giampaolo Cirronis

 

 

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

