I giovani dell’Iglesias Calcio sono tornati ad allenarsi al campo ex Casmez, superata l’emergenza denunciata dal presidente Giorgio Ciccu che ritirerà le sue dimissioni

I giovani atleti dell’Iglesias calcio sono tornati ad allenarsi al campo ex Casmez. E’ stata superata l’emergenza denunciata domenica scorsa dal presidente Giorgio Ciccu al termine della vittoriosa partita della prima squadra nel derby con il Carbonia, con l’annuncio delle sue dimissioni in segno di protesta nei confronti dell’Amministrazione comunale per la chiusura della struttura e la conseguente impossibilità di svolgere l’attività agonistica.

Il dialogo avviato nei giorni scorsi tra la società G.S. Iglesias Calcio e l’Amministrazione comunale di Iglesias guidata dal sindaco Mauro Usai ha portato all’esito tanto auspicato e, a questo punto, è attesa la decisione del presidente Giorgio Ciccu di ritirare le sue dimissioni e di proseguire l’esperienza iniziata ben dieci anni fa, con risultati di assoluta eccellenza, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, che all’inizio della nuova stagione agonistica ha portato ben cinque ragazzi della categoria allievi, allenati dal tecnico Pietro Piras, ad affacciarsi al gruppo della prima squadra: Samuele Montisci, Francesco Tiddia, Thomas Corrias, Riccardo Sanna e Mattia Cani.

La prima squadra, intanto, questo pomeriggio rifinirà la preparazione in vista dell’esordio in campionato, in programma domenica pomeriggio, alle 16.00, allo stadio Monteponi, con il Calangianus, che sarà diretta dall’arbitro Nicola Mele di Sassari, coadiuvato dagli assistenti di linea Giacomo Sanna di Cagliari e Annamaria Sabiu di Carbonia.