Emanuele Cani (assessore dell’Industria): «Con il DPCM Energia rilancio degli investimenti più vicino, ora cruciale scongelare gli asset aziendali per Eurallumina»

«La Regione Sardegna conferma la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni interessate per dare attuazione al Dpcm Energia appena varato e rilanciare gli investimenti industriali in Sardegna, tra cui quelli di Eurallumina. Una vertenza che attende risposte da 16 anni e che ora è finalmente alla nostra portata, la cui risoluzione può veramente aprire una nuova stagione produttiva non solo per la Sardegna ma per l’intero Paese.»

Lo ha detto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani nel suo intervento durante il tavolo Eurallumina convocato oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Il Dpcm è un risultato importantissimo, ma ora un passo non meno cruciale è quello di scongelare gli asset aziendali bloccati a seguito delle sanzioni, in quanto Eurallumina è riconducibile a una proprietà di nazionalità russa – ha sottolineato l’assessore Emanuele Cani -. il pieno sostegno della Regione in questo ultimo e decisivo miglio verso il traguardo, che vediamo all’orizzonte ma che ancora dobbiamo raggiungere per portare a casa la soluzione auspicata.»