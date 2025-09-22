Ex Alcoa: l’assemblea dei lavoratori all’unanimità chiede discontinuità in tempi rapidi

Si è tenuta questa mattina, dalle 8.00 alle 10.00, l’assemblea generale delle lavoratrici e lavoratori SiderAlloys, GMS e dei lavoratori in mobilità. L’assemblea ha espresso con forza la volontà di non perdere ulteriore tempo e di fronte ad una nuova opportunità di rilancio di alluminio primario, chiede alla politica a tutti i livelli, di mettere in campo qualsiasi azione che non permetta il prosieguo di SiderAlloys, ritenuto principale responsabile di un settennato gestionale fallimentare.

«Anche Invitalia non è ritenuta esente da responsabilità, soprattutto in considerazione di due componenti che fanno parte del consiglio di amministrazione di SiderAlloys, ma nonostante questo, ha sperperato il tempo e il denaro che aveva a disposizione», sostengono le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB che, oggi più di ieri, ribadiscono che «un ulteriore finanziamento all’attuale proprietà risulterebbe ingiustificabile, a fronte del consuntivo che abbiamo davanti: debiti a lavoratori, fornitori, appaltatori, istituzioni, nessun idea o piano industriale credibile, risorse pubbliche buttate all’aria con fantomatici investimenti (dove sono finiti i container provenienti dalla Cina, più volte annunciati?), per non parlare dei rischi ambientali denunciati».

«Il Governo, il Mimit, la regione Sardegna, dimostrino che le dichiarazioni di strategicità più volte annunciate sono davvero una volontà imprescindibile e che produrre alluminio primario in Italia non è una chimera, sopratutto lo facciano immediatamente. Il tempo delle parole è terminato!», concludono le segreterie territoriali FIOM FSM UILM e CUB.