È partito ufficialmente il progetto territoriale EduCare, di cui è capofila la cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias. È finanziato dal Pnrr (risorse 2024) e ha l’obiettivo di contrastare la povertà socioeducativa nel Sulcis Iglesiente, con un intervento strutturato che risponda a esigenze reali del territorio. L’Hub è concepito come contenitore per l’attuazione di interventi per il contrasto alla povertà educativa, che riguarderanno la presa in carico di adolescenti tra gli 11 e i 17 anni in situazione di vulnerabilità socioeconomica, formativa, culturale e di disagio, adolescenti migranti, che verranno segnalati dal partenariato (Casa Emmaus, Comune di Iglesias, Centro per la giustizia minorile della Sardegna, Istituto comprensivo “Pietro Allori” di Iglesias, Fondazione Anffas, cooperativa sociale “L’Idea”, Key Company Srl).

Le azioni coinvolgeranno 108 adolescenti in laboratori, attività di gioco, tempo libero, culturali e sportive, attività di supporto extra-scolastico e orientamento, formazione professionale. Si terranno incontri formativi e di sensibilizzazione nelle scuole e con i genitori (supporto alla genitorialità), coinvolgendo i Servizi sociali dei Comuni del territorio, le parrocchie, l’Azione cattolica, le società sportive, le associazioni scout e musicali, e più in generale tutti i principali luoghi d’incontro dei ragazzi.

«In questo modo sarà presa in carico tutta la comunità educante, con un supporto extrascolastico di riferimento e sicuro – spiega Vincenzo Castelli, responsabile progettazione di Casa Emmaus -. Il comune di Gonnesa, pur non essendo partner del progetto, metterà a disposizione gli spazi per ospitare le attività che coinvolgeranno i ragazzi di Gonnesa e dei paesi limitrofi che fanno capo al Plus di Carbonia. Un altro supporto importante ci sarà fornito dal Centro di giustizia minorile. Operatori esperti effettueranno incontri formativi e di sensibilizzazione nelle scuole aderenti, riservati a insegnanti e alunni.»

Il Sulcis Iglesiente è un’area con un forte disagio socioeconomico. Soltanto il 43,5% dei residenti tra i 25 e i 65 anni ha completato la scuola secondaria superiore, mentre il 4% dei giovani di 15-19 anni non ha ancora la licenza media o il diploma. Il tasso di occupazione, pari al 36,4%, è nettamente inferiore alla media nazionale e incide sullo scarso ricambio occupazionale tra le generazioni. È del 13,3% la quota dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono occupati, né impegnati in percorsi di istruzione o formazione. Nel 2023 sono state 675 le segnalazioni di under 18 denunciati e arrestati o fermati dalle forze di polizia. Nel dossier 2022 della Polizia di Stato, si rileva in Sardegna un aumento dei reati contro i minori: violenze sessuali, violenze sessuali aggravate, reati di abuso dei mezzi di correzione, prostituzione minorile e corruzione di minorenne.

«Il progetto EduCare adotta una metodologia multitasking, che mette in campo diverse strategie: lavoro di rete, con il coinvolgimento di stakeholders e attori del territorio che ricoprono un ruolo educativo per adolescenti vulnerabili e a rischio di esclusione sociale; lavoro di outreach, funzionale all’individuazione dei beneficiari; didattica interattiva, cooperative learning e peer education, in cui i ragazzi dovranno lavorare in gruppo e saranno stimolati a creare dinamiche positive, al rispetto e alla collaborazione, per rafforzare le proprie competenze relazionali e la conoscenza di sé – spiega Emanuela Sanna, direttrice generale di Casa Emmaus -. Siamo consapevoli delle difficoltà di aggancio degli adolescenti, perciò abbiamo previsto di individuarne altri in corso d’opera, ampliando il raggio d’azione del progetto.»