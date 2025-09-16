17 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEuralluminaIl ministro Adolfo Urso: «Su Eurallumina prospettive di rilancio grazie a Dpcm stop carbone. Auspichiamo rapida soluzione su congelamento asset»
Eurallumina

Il ministro Adolfo Urso: «Su Eurallumina prospettive di rilancio grazie a Dpcm stop carbone. Auspichiamo rapida soluzione su congelamento asset»

0
111Views

Si è svolto oggi l’atteso incontro al Mimit sul tavolo Eurallumina, con Regione Sardegna, vertici aziendali, Confindustria, rappresentanti di Invitalia e dell’Agenzia del Demanio, istituzioni locali e organizzazioni sindacali.

Al centro del confronto, la recente firma del Dpcm da parte del Mimit, del Mase e del Mit, che apre la strada al percorso di decarbonizzazione della Sardegna.

«Il Dpcm offre finalmente una risposta concreta alle imprese. Con questo provvedimento il Governo conferma gli impegni assunti per accompagnare la transizione energetica della Sardegna con infrastrutture adeguate e tempi certi», ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. Il decreto, atteso da oltre un decennio e coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), garantirà alle aziende dell’isola, compresa Eurallumina, un approvvigionamento energetico a prezzi di mercato.

Il ministro ha quindi ribadito l’attenzione dell’esecutivo verso la situazione di Eurallumina, azienda che riveste un ruolo strategico sia dal punto di vista industriale sia per l’indotto occupazionale del territorio. Urso ha sottolineato che “il Governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti economici e finanziari disponibili, a partire dai contratti di sviluppo, per sostenere il rilancio del sito produttivo”.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre approfondita la sospensione operativa dovuta al congelamento degli asset, legata alla riconducibilità della proprietà a una realtà russa, quindi soggetta alle sanzioni imposte dall’Unione europea dopo l’invasione dell’Ucraina. Il Ministro ha annunciato al tavolo che sulla specifica situazione dell’azienda, e sulla sua possibilità di operare nel nostro Paese, è in corso un ulteriore esame da parte del Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), auspicando che «tale situazione possa essere superata, nel più breve tempo possibile».

A conclusione della riunione, le strutture tecniche del Mimit si sono impegnate a riconvocare le parti non appena emergeranno nuovi elementi.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Nuovo appuntamento a
UIL Sardegna: «Per

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Industria
Industria
Francesca Ghirra (Pr
Industria
Il ministro Adolfo U
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY