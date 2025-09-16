Nuovo appuntamento a Pani Loriga! Musica, vino e stelle: una serata da vivere insieme, venerdì 19 settembre 2025
Venerdì 19 settembre 2025, l’area archeologica di Pani Loriga si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle per un evento speciale dedicato a Fabrizio De André.
Un percorso tra storia, sapori e musica:
18.00 – passeggiata guidata nel sito
19.15 – Degustazione dei vini della Cantina Santadi
20.30 – Spettacolo musicale e narrativo #Sessantaminutidi…De André con:
• Fabio Concu – voce e chitarra
• Diego Deiana – violoncello
• Paolo De Liso – percussioni
• Ilaria Pes – narrazione
️ Biglietto unico:
€15 (include visita, degustazione e concerto)
€8 ridotto
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni
Prenotazione obbligatoria:
• +39 348 8866797
• +39 0781 954203
Consigli utili: scarpe comode e torcia per godersi al meglio l’esperienza.
NO COMMENTS