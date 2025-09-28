Prosegue il viaggio di Rosalba Castelli per i paesi del Sulcis, nell’ambito del progetto “Orme d’ombra”. L’attivista artivista e viandante torinese ideatrice del progetto, porta avanti un cammino straordinario di 100 giorni, per sensibilizzare contro la violenza di genere.

Venerdì 27 settembre ha fatto tappa a Nuxis, dove ha incontrato gli studenti delle scuole primarie e secondarie e ieri mattina è stata presente nel sito archeologico grotte Acquacadda Sa Marchesa Nuxis, in occasione dell’iniziativa sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Ringraziamo l’istituto Comprensivo di Santadi/Narcao per la collaborazione e il gruppo Speleo Club Nuxis per l’accoglienza – ha commentato il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri –. Come Amministrazione comunale difendiamo con fermezza i diritti di tutte le donne, sosteniamo la parità di genere e condanniamo ogni forma di violenza.»

Domani Rosalba Castelli sarà a Teulada, martedì a Sant’Anna Arresi.