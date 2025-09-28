29 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSocialeProsegue il viaggio di Rosalba Castelli per i paesi del Sulcis, nell’ambito del progetto “Orme d’ombra”
Sociale

Prosegue il viaggio di Rosalba Castelli per i paesi del Sulcis, nell’ambito del progetto “Orme d’ombra”

0
202Views
Prosegue il viaggio di Rosalba Castelli per i paesi del Sulcis, nell’ambito del progetto “Orme d’ombra”. L’attivista artivista e viandante torinese ideatrice del progetto, porta avanti un cammino straordinario di 100 giorni, per sensibilizzare contro la violenza di genere.
Venerdì 27 settembre ha fatto tappa a Nuxis, dove ha incontrato gli studenti delle scuole primarie e secondarie e ieri mattina è stata presente nel sito archeologico grotte Acquacadda Sa Marchesa Nuxis, in occasione dell’iniziativa sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
«Ringraziamo l’istituto Comprensivo di Santadi/Narcao per la collaborazione e il gruppo Speleo Club Nuxis per l’accoglienzaha commentato il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri –. Come Amministrazione comunale difendiamo con fermezza i diritti di tutte le donne, sosteniamo la parità di genere e condanniamo ogni forma di violenza.»
Domani Rosalba Castelli sarà a Teulada, martedì a Sant’Anna Arresi.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Al via la quarta edi
Lunedì 29 settembre

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Ieri mattina, nel si
Sociale
Sant’Antioco ricor
Sociale
Carbonia accoglie &#
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY