4 September, 2025
Eventi

Sabato 6 settembre il Parco Archeologico di Monte Sirai ospiterà la 6ª Festa della Colonia Felina

Sabato 6 settembre, dalle ore 18.30, il Parco Archeologico di Monte Sirai ospiterà la Festa della Colonia Felina, giunta alla sua VI edizione. L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica degli abbandoni degli animali e delle emergenze sanitarie connesse. Il programma della serata prevede una visita tematica intitolata “L’Arca di Bes”, dedicata agli animali che hanno popolato l’insediamento di Monte Sirai.
I partecipanti avranno, poi, la possibilità di conoscere i gatti che vivono attualmente nella colonia, la prima ad essere istituita nel comune di Carbonia, nel 2012.
Il costo della visita (5 €) sarà interamente devoluto alla colonia felina.
L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del circuito museale.
Per info e prenotazioni: Parco Archeologico di Monte Sirai 07811888256 – cell. 3457559751 (anche whatsapp) – mail museicarbonia@gmail.com

