17 September, 2025
Sigfrido Ranucci presenta il suo libro “La scelta” a Sant’Antioco il 21 settembre

Giornalista, autore televisivo, conduttore di programmi tv d’inchiesta, tra i quali il seguitissimo “Report”, ma anche scrittore. Ed è proprio in questa veste che si presenterà al pubblico di Sant’Antioco, domenica 21 settembre, in piazza Italia, a partire dalle 18.00, per raccontare il suo ultimo libro “La Scelta”, dal titolo fortemente evocativo. Perché è un testo che parla del suo cammino spaziando tra alcune delle sue più celebri inchieste: un viaggio all’interno del giornalismo d’inchiesta, il marchio di fabbrica di Sigfrido Ranucci, che traccia anche un quadro intimo del suo autore, dove vita e professione si intrecciano e si legano indissolubilmente.

L’appuntamento con il baluardo del giornalismo d’inchiesta italiano è in programma domenica 21 settembre: con lui dialogherà Paolo Lusci, da sempre impegnato nel mondo dell’editoria, noto e apprezzato dal pubblico antiochense e non soltanto. Il libro “La Scelta”, edito da Bompiani, potrà essere acquistato nel banchetto vendita che verrà allestito per l’occasione.

«Abbiamo scelto Piazza Italia perché abbastanza ampia per accogliere il numeroso pubblico che certamente parteciperà all’evento – commenta il sindaco Ignazio Locciper noi è un vero piacere ospitare Sigfrido Ranucci, poterlo ascoltare, apprezzandone l’alto valore professionale. Un appuntamento imperdibile, al quale invito tutta la cittadinanza. Ringrazio Sigfrido Ranucci per avere scelto Sant’Antioco e Paolo Lusci per la preziosissima collaborazione.»

