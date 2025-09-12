UIL e UILTEC Sardegna: «DPCM passo avanti nella giusta direzione. Ora servono tempi certi e risorse subito operative»

La UIL Sardegna e la UILTEC Sardegna accolgono positivamente l’approvazione del DPCM per l’Isola, ora in fase di bollinatura al Ministero dell’Economia, ma richiamano il Governo alla responsabilità.

«Dopo una lunga attesa, finalmente si compie un passo avanti importante – hanno detto Fulvia Murru, segretaria generale UIL Sardegna e Pierluigi Loi, segretario generale UILTEC Sardegna -. Ma il tempo è importante e serve operare con decisione. Serve rendere il provvedimento operativo quanto prima, garantendo risorse certe per le imprese e i lavoratori.»

Secondo UIL Sardegna e la UILTEC Sardegna «troppo spesso la Sardegna ha visto fermarsi i provvedimenti a metà strada».

«Non possiamo permettere altri rinvii – hanno concluso Fulvia Murru e Pierluigi Loi -. La vera sfida sarà trasformare il DPCM in sviluppo concreto, lavoro stabile e qualificato, rilancio industriale e una transizione energetica giusta. Su questo la UIL e la UILTEC saranno in prima linea per vigilare e incalzare il Governo.»