4 September, 2025
Un fenicottero con un'ala spezzata è stato soccorso e affidato oggi alle cure dei veterinari dai forestali di Sant'Antioco
Cronaca

Un fenicottero con un’ala spezzata è stato soccorso e affidato oggi alle cure dei veterinari dai forestali di Sant’Antioco

Un fenicottero con un’ala spezzata è stato soccorso e affidato oggi alle cure dei veterinari dalla pattuglia della Stazione forestale e di Vigilanza ambientale di Sant’Antioco.

La situazione di difficoltà del fenicottero è stata segnalata da un cittadino alla Sala Operativa dell’Ispettorato forestale di Iglesias, la quale ha prontamente allertato la pattuglia che si è recata in località Cruccianas, nel territorio comunale di Sant’Antioco, dove ha rinvenuto l’esemplare. L’animale, oltre all’ala spezzata era impossibilitato a muoversi a causa probabilmente di un indebolimento generale dovuto alla stessa ferita.
Il personale forestale ha perciò contattato il veterinario convenzionato con la Provincia, il quale ha disposto la sua consegna presso il Canile di Carbonia ONLUS per le primissime cure del caso, per poi recarsi a ritirarlo personalmente per completarne l’assistenza e la cura, con l’obiettivo di poterlo rimettere presto in libertà.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

