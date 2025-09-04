4 September, 2025
Simone Pinna e Marco Loddo (Progetto Sardegna): «A Iglesias la gestione della ZTL va riprogettata daccapo con il necessario apporto del Consiglio e di tutti gli attori interessati»
Enti locali

Simone Pinna e Marco Loddo (Progetto Sardegna): «A Iglesias la gestione della ZTL va riprogettata daccapo con il necessario apporto del Consiglio e di tutti gli attori interessati»

Il gruppo consiliare Progetto Sardegna ha diffuso una nota sulla gestione della ZTL al comune di Iglesias.

«Abbiamo fin da principio ribadito come la gestione della ZTL al comune di Iglesias fosse nata male, secondo l’unica volontà di Sindaco e Giunta, e senza un’adeguata discussione consiliare e senza concertazione alcuna con i cittadini – scrivono Simone Pinna e Marco Loddo -. In primavera abbiamo chiesto che venisse aperto un tavolo permanente di confronto per migliorare le condizioni di residenti e lavoratori del centro storico, ottenendo risposte parziali e assai lontane dall’essere soddisfacenti, con la promessa di un aggiornamento in luglio che potesse definire i tanti punti rimasti in sospeso, quali doppio pass residenti, orari di apertura della ZTL, proprietari non residenti etc., – promessa rimasta lettera morta.»

«I provvedimenti assunti da Sindaco e Giunta durante l’estate – non ultimo l’impianto di paletti dissuasori che costituiscono un reale pericolo alla circolazioneaggiungono i consiglieri Simone Pinna e Marco Loddo hanno ancora una volta mortificato la speranza che si potesse almeno mitigare il fortissimo impatto sociale e urbanistico delle decisioni da essi prese. Siamo perciò costretti a ribadire la nostra posizione: la gestione della ZTL va riprogettata daccapo con il necessario apporto del Consiglio e di tutti gli attori interessati e, soprattutto, con uno studio particolareggiato a monte che chiarisca i fini perseguiti: si vuol trasformare il centro storico in un b&b o lo si vuole popolare anche di residenti? Vi è spazio per un commercio diverso dalla ospitalità e dalla somministrazione di cibo e bevande? Quale modello economico si persegue con le scelte urbanistiche? Si tratta di quesiti centrali che rendono necessaria una discussione che coinvolga il consiglio comunale, le commissioni e la Città tutta», concludono Simone Pinna Marco Loddo.

