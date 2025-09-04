La Presidente della Regione ha comunicato alla sindaca di San Giovanni Suergiu piena vicinanza e solidarietà sulla vertenza aperta contro il progetto della discarica a Is Urigus

Nella tarda la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, ha ricevuto una telefonata dall’Ufficio di Presidenza della Regione Sardegna in merito al progetto dell’impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi.

«La Presidente Alessandra Todde, attraverso la sua portavoce, ha manifestato a me e alla comunità di San Giovanni Suergiu piena vicinanza e solidarietà per tutte le forme di protesta e di netta contrarietà che hanno messo in atto contro l’ubicazione nel loro territorio di una discarica di rifiuti speciali – scrive in una nota Elvira Usai -. La Presidente Todde, fa sapere la portavoce, segue da vicino il lavoro dell’assessorato dell’Ambiente e la Regione Sardegna sarà garanzia del rispetto delle norme e delle volontà delle comunità locali coinvolte. Apprezziamo e ringraziamo la Presidente Todde per il suo interessamento e la sua solidarietà-, la sua vicinanza ai piccoli territori che combattono per salvaguardare la qualità della vita, dell’ambiente e il loro sviluppo economico ci aiuta a far valere il diritto ad autodeterminare il nostro futuro.»