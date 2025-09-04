Da venerdì 5 a domenica 7 settembre Iglesias e Carbonia ospitano il XII Vespa Raduno Nazionale del Sulcis Iglesiente
Da venerdì 5 a domenica 7 settembre Iglesias e Carbonia ospitano il XII Vespa Raduno Nazionale del Sulcis Iglesiente.
Il programma.
Venerdì 5 (giornata dedicata a chi viene da fuori regione)
Ore 19.00 Accoglienza partecipanti in arrivo da fuori regione ed esposizione statica presso via Gramsci fronte civico 4, ad Iglesias, formalizzazione iscrizioni. Cena libera.
Sabato 6 (giornata dedicata a chi viene da fuori zona)
– Ore 10.00 incontro in via Roma ad Iglesias e trasferimento presso Grotta di Santa Barbara. Biglietto a carico del partecipante 8 €.
– Ore 13.00 trasferimento verso Masua e aperitivo facoltativo presso chiosco “Zio Lello” (15 €)
– Ore 16.00 visita Porto Flavia. Biglietto a carico del partecipante 8€. In alternativa spiaggia libera.
– Ore 19.00 accoglienza partecipanti e parcheggio in via Gramsci fronte civico 4 in prossimità del centro cittadino dove si tengono spettacoli di intrattenimento. Cena libera o giropizza (da definire).
Domenica 7 (aperto a tutti)
– Ore 8.00 Apertura segreteria organizzativa presso Chiostro di San Francesco ed esposizione statica presso il Parco dell’Associazione Mineraria Sarda. Formalizzazione iscrizioni.
– Ore 9.00 Visita libera ai musei cittadini (necessaria prenotazione) con accompagnatore
– Ore 11.00 esibizione sbandieratori e tamburini presso il chiostro di San Francesco, al termine aperitivo offerto dagli organizzatori
– Ore 12.00 visita al castello di Salvaterra ed dimostrazione di combattimento con armi storiche.
– Ore 12.45 partenza per ristorante Corte Rubia e pranzo. Durante il pranzo premiazioni e saluti.
– Ore 22.00 concerto gratuito di Francesco Renga presso Piazza Roma, a Carbonia, il Vespa Club Carbonia garantisce un parcheggio custodito per tutti i Vespisti.
Costi:
Aperitivo Masua 15 € (facoltativo)
Visita Grotta Santa Barbara 8 € (facoltativo)
Visita Porto Flavia 8 € (facoltativo)
Giropizza (costo da definire in base alle prenotazioni)
Iscrizione light (iscrizione, giri, aperitivo della domenica) 10 €
Iscrizione light premium (iscrizione, giri, aperitivo domenica, spettacolo, gadget esclusivo) 20 €
Iscrizione full (iscrizione, giri, aperitivo e pranzo della domenica) 40 €
Iscrizione full premium (iscrizione, giri, aperitivo e pranzo domenica, spettacolo, gadget esclusivo) 50 €
Menù pranzo
Antipasti: degustazione di salumi e formaggi, tris di verdure gratin, black angus affumicato con rucola e grana.
Primi: ravioli di chianina e cardoncello con salsa cardoncello, maccarrones de punzu alla campidanese.
Secondo: grigliata mista di carne
Bibite incluse, vino della casa Cantine Aru, caffè.
N.B.: Il programma potrebbe subire lievi modifiche che verranno comunicate ai capigruppo. Iscrizioni sul VespaPortal attraverso il proprio Vespa Club, conferma pranzo entro il 1° settembre. Info +393775949587.
NO COMMENTS