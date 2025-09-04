Da venerdì 5 a domenica 7 settembre Iglesias e Carbonia ospitano il XII Vespa Raduno Nazionale del Sulcis Iglesiente.

Il programma.

Venerdì 5 (giornata dedicata a chi viene da fuori regione)

Ore 19.00 Accoglienza partecipanti in arrivo da fuori regione ed esposizione statica presso via Gramsci fronte civico 4, ad Iglesias, formalizzazione iscrizioni. Cena libera.

Sabato 6 (giornata dedicata a chi viene da fuori zona)

– Ore 10.00 incontro in via Roma ad Iglesias e trasferimento presso Grotta di Santa Barbara. Biglietto a carico del partecipante 8 €.

– Ore 13.00 trasferimento verso Masua e aperitivo facoltativo presso chiosco “Zio Lello” (15 €)

– Ore 16.00 visita Porto Flavia. Biglietto a carico del partecipante 8€. In alternativa spiaggia libera.

– Ore 19.00 accoglienza partecipanti e parcheggio in via Gramsci fronte civico 4 in prossimità del centro cittadino dove si tengono spettacoli di intrattenimento. Cena libera o giropizza (da definire).

Domenica 7 (aperto a tutti)

– Ore 8.00 Apertura segreteria organizzativa presso Chiostro di San Francesco ed esposizione statica presso il Parco dell’Associazione Mineraria Sarda. Formalizzazione iscrizioni.

– Ore 9.00 Visita libera ai musei cittadini (necessaria prenotazione) con accompagnatore

– Ore 11.00 esibizione sbandieratori e tamburini presso il chiostro di San Francesco, al termine aperitivo offerto dagli organizzatori

– Ore 12.00 visita al castello di Salvaterra ed dimostrazione di combattimento con armi storiche.

– Ore 12.45 partenza per ristorante Corte Rubia e pranzo. Durante il pranzo premiazioni e saluti.

– Ore 22.00 concerto gratuito di Francesco Renga presso Piazza Roma, a Carbonia, il Vespa Club Carbonia garantisce un parcheggio custodito per tutti i Vespisti.

Costi:

Aperitivo Masua 15 € (facoltativo)

Visita Grotta Santa Barbara 8 € (facoltativo)

Visita Porto Flavia 8 € (facoltativo)

Giropizza (costo da definire in base alle prenotazioni)

Iscrizione light (iscrizione, giri, aperitivo della domenica) 10 €

Iscrizione light premium (iscrizione, giri, aperitivo domenica, spettacolo, gadget esclusivo) 20 €

Iscrizione full (iscrizione, giri, aperitivo e pranzo della domenica) 40 €

Iscrizione full premium (iscrizione, giri, aperitivo e pranzo domenica, spettacolo, gadget esclusivo) 50 €

Menù pranzo

Antipasti: degustazione di salumi e formaggi, tris di verdure gratin, black angus affumicato con rucola e grana.

Primi: ravioli di chianina e cardoncello con salsa cardoncello, maccarrones de punzu alla campidanese.

Secondo: grigliata mista di carne

Bibite incluse, vino della casa Cantine Aru, caffè.

N.B.: Il programma potrebbe subire lievi modifiche che verranno comunicate ai capigruppo. Iscrizioni sul VespaPortal attraverso il proprio Vespa Club, conferma pranzo entro il 1° settembre. Info +393775949587.