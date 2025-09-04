Pietro Morittu non si candiderà a Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente. Intervista al primo cittadino di Carbonia dopo la riunione consiliare di ieri pomeriggio

C’era grande attesa ieri pomeriggio nel Consiglio comunale di Carbonia, convocato per discutere di un tema di strettissima attualità qual è l’imminente scadenza elettorale di secondo livello per il Presidente e il Consiglio della Provincia del Sulcis Iglesiente e, soprattutto, per conoscere la posizione e le decisioni del sindaco Pietro Morittu, in relazione ad una sua eventuale candidatura alla carica di Presidente o di consigliere che gli è stata sollecitata sia in senso sia all’esterno della sua maggioranza.

Dopo aver sostenuto in avvio di seduta «Le mie scelte saranno sempre guidate da un solo principio, l’interesse generale della città e del territorio. Ho sempre lavorato per unire e non per dividere. Rivendico il diritto e il dovere di valutare ogni passo con attenzione, ascoltando i cittadini, i consiglieri, i sindaci e le forze politiche, senza farmi dettare la linea da pressioni o dinamiche esterne e continuando ad alimentare un processo che possa portare concretamente alla rappresentanza e al rispetto delle prerogative della nostra comunità», Pietro Morittu è intervenuto in conclusione, dopo 16 interventi di altrettanti consiglieri, di maggioranza e di minoranza. Stamane le sue conclusioni le ha riassunte nell’intervista che abbiamo realizzato e vi proponiamo, dalla quale si capisce chiaramente, anche se non lo dice esplicitamente, che non si candiderà a Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias, alle elezioni del prossimo 29 settembre.