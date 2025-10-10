10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale: al Centro culturale di Iglesias, alle 10.00, si terrà un convegno organizzato dalla ASL Sulcis Iglesiente

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’ASL Sulcis Iglesiente organizza un convegno pubblico, nella Sala blu del Centro culturale di via Deledda, a Iglesias, per riflettere sull’importanza di garantire accesso ai servizi di salute mentale anche in situazioni di catastrofi ed emergenze, tema scelto quest’anno a livello internazionale.

L’evento, che vedrà il coinvolgimento di operatori sanitari, enti locali, servizi sociali e associazioni del territorio, sarà un’occasione per valorizzare il ruolo della rete territoriale nella presa in carico dei pazienti psichiatrici e nella riabilitazione psicosociale, sottolineando quanto la collaborazione tra le diverse realtà istituzionali e associative sia fondamentale per rispondere ai bisogni delle persone, in particolare nei momenti di crisi.

Al centro del dibattito, oltre alla gestione delle emergenze e dello stress post-traumatico, ci saranno anche le buone pratiche di integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione all’esperienza maturata nel Sulcis Iglesiente grazie al lavoro congiunto tra servizi pubblici e organizzazioni del terzo settore.

Durante il convegno è previsto un collegamento con la piattaforma Agorai, dedicata al dialogo tra professionisti, utenti e familiari. Sarà inoltre proposta la visione dei bellissimi murales donati dall’associazione Casa Emmaus al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Sirai di Carbonia, un lavoro di grande pregio che ha visto impegnati artisti, volontari e pazienti della cooperativa la Carovana e del reparto e che richiama il valore terapeutico dell’arte e della bellezza nei luoghi di cura.