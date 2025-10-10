9 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSanità10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale: al Centro culturale di Iglesias, alle 10.00, si terrà un convegno organizzato dalla ASL Sulcis Iglesiente
Sanità

10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale: al Centro culturale di Iglesias, alle 10.00, si terrà un convegno organizzato dalla ASL Sulcis Iglesiente

0
141Views

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’ASL Sulcis Iglesiente organizza un convegno pubblico, nella Sala blu del Centro culturale di via Deledda, a Iglesias, per riflettere sull’importanza di garantire accesso ai servizi di salute mentale anche in situazioni di catastrofi ed emergenze, tema scelto quest’anno a livello internazionale.

L’evento, che vedrà il coinvolgimento di operatori sanitari, enti locali, servizi sociali e associazioni del territorio, sarà un’occasione per valorizzare il ruolo della rete territoriale nella presa in carico dei pazienti psichiatrici e nella riabilitazione psicosociale, sottolineando quanto la collaborazione tra le diverse realtà istituzionali e associative sia fondamentale per rispondere ai bisogni delle persone, in particolare nei momenti di crisi.

Al centro del dibattito, oltre alla gestione delle emergenze e dello stress post-traumatico, ci saranno anche le buone pratiche di integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione all’esperienza maturata nel Sulcis Iglesiente grazie al lavoro congiunto tra servizi pubblici e organizzazioni del terzo settore.

Durante il convegno è previsto un collegamento con la piattaforma Agorai, dedicata al dialogo tra professionisti, utenti e familiari. Sarà inoltre proposta la visione dei bellissimi murales donati dall’associazione Casa Emmaus al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Sirai di Carbonia, un lavoro di grande pregio che ha visto impegnati artisti, volontari e pazienti della cooperativa la Carovana e del reparto e che richiama il valore terapeutico dell’arte e della bellezza nei luoghi di cura.

 

FOLLOW US ON:
Sabato 11 ottobre te
Gianluigi Rubiu (FdI

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sanità
Tac mobile al Cto di
Sanità
Nuova sede per la gu
Sanità
Gianluigi Rubiu (FdI
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY