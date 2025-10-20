ADOMU Digital Nomad Summit & Electronic Music Fest: il primo evento in Sardegna dedicato ai nomadi digitali e alla rigenerazione dei territori

Dal 23 al 26 ottobre 2025 il Sulcis ospiterà la prima edizione di ADOMU Digital Nomad Summit & Electronic Music Fest, il primo evento in Sardegna interamente dedicato ai nomadi digitali, all’innovazione tecnologica e alla rigenerazione territoriale. Nato da un’iniziativa tutta al femminile, con una formazione internazionale ma radici ben salde nel Sulcis, ADOMU mira a valorizzare le comunità locali attraverso la collaborazione globale e l’attrazione di nuovi talenti digitali. In questa prima edizione, l’arcipelago di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte diventerà un punto d’incontro tra tradizione, sostenibilità e futuro del lavoro. Il Summit proporrà quattro giornate di incontri, talk e workshop con ospiti italiani e internazionali, tra cui Marco Costanza, Emiliano Marignoni (AfterSide Crypto), Marco Gallazzi (MindTheChart), Lucas Rubix, Johnny Time, Andrea Ciraolo, Davide DiLeo (Boosta), Massimo Simbula, Hannah Dixon, Tamara Van Exel, Domenico Pinto e Lucio Pascarelli. I temi spazieranno da intelligenza artificiale, blockchain e automazione fino alla rigenerazione delle aree rurali e al nomadismo digitale, accompagnati da esperienze di networking, escursioni e musica elettronica ispirata al territorio. Tra gli appuntamenti musicali figurano la a DJ palestinese Nour Palestina, che con la sua arte porta un messaggio di connessione e libertà creativa, insieme a Dusty Kid, Andrea Young, Stziopa, Santa Maria de la Psicodelia e al live set di Stefano Guzzetti, in scenari iconici come il Museo Archeologico di Sant’Antioco MAB, il MACC il Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta e il Tonnara Camping di Calasapone.

«ADOMU vuole creare un ponte tra il Sulcis, la Sardegna e il mondo, mettendo in rete comunità locali e professionisti globali per costruire nuove opportunità economiche e culturali – dichiarano le fondatrici -. Un progetto comunitario, inclusivo e identitario, pensato localmente ma comunicato globalmente.»

La partecipazione ad alcune attività è gratuita con prenotazione, mentre pacchetti e workshop esclusivi sono disponibili nelle formule Masterclass Self-Stay e Premium.