E’ stata presentata questa mattina nella Torre civica, a Carbonia, l’edizione di “Puliamo il mondo” 2024

L’iniziativa, in programma l’11 ottobre in tutto il territorio comunale, è stata illustrata questa mattina dagli assessori comunali dell’Ambiente e dell’Istruzione, Manolo Mureddu e Antonietta Melas, in collaborazione con il referente di Legambiente Maurizio Soddu e della società De Vizia Massimo Simbula.

All’evento hanno già aderito oltre 2.000 studenti provenienti dagli istituti scolastici comunali, svariate associazioni di volontariato oltre a numerosi cittadini.

L’obiettivo, condiviso con la società d’appalto del servizio di igiene pubblica, De Vizia – sostenitrice diretta dell’evento – è quello di sensibilizzare il mondo giovanile e i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo attivamente le scuole e il tessuto associativo locale per offrire un esempio concreto di senso civico e amore per la città di Carbonia.