Il comune di Carbonia ha attivato il servizio delle notifiche digitali (Send)

Il comune di Carbonia ha attivata, grazie alle risorse del PNRR, la piattaforma tecnologica SEND (Servizio Notifiche Digitali) realizzata da PagoPA S.p.A al fine di digitalizzare e semplificare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri di notifica per i cittadini.

«Si tratta di un ulteriore tassello nella direzione impressa fin dal nostro insediamento dall’Amministrazione Comunale per garantire una maggiore digitalizzazione e informatizzazione dei servizi al cittadino», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Il nuovo servizio è stato al momento attivato per le notifiche riguardanti gli atti del Comando di Polizia locale, con possibilità di essere presto esteso ad altri uffici e servizi comunali. Con l’adozione di SEND da parte del comune di Carbonia per l’invio delle notifiche relative a violazioni del codice della strada e violazioni extra codice della strada, i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire queste comunicazioni a valore legale interamente in digitale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, ove previsto.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora alla transizione digitale Katia Puddu: «L’adozione della piattaforma delle notifiche digitali è un passo molto importante per il nostro Comune poiché renderà più semplice il processo di notifica per gli uffici e consentirà ai cittadini di scegliere, qualora la preferiscano, la notifica degli atti a valore legale in modalità digitale. La notifica digitale va ad affiancarsi alle modalità tradizionali di notifica e consente una razionalizzazione del processo e un risparmio di costi, a carico dei cittadini e dell’Ente. Il servizio è stato attivato grazie ai fondi PNRR – Next Generation Eu destinati alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e costituisce uno dei primi risultati del lavoro di investimento in digitalizzazione che il comune di Carbonia sta mettendo in campo».

Per poter ricevere le notifiche digitali tramite la piattaforma SEND è sufficiente per il cittadino:

1) essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo PEC, presente nei registri pubblici come INAD (l’indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario direttamente accedendo a SEND con SPID o CIE dal sito notifichedigitali.pagopa.it

2) attivare il servizio su App IO ( io.italia.it ) per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia, da cui visualizzare l’atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti; gli utenti possono indicare anche un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere a SEND.

In assenza di recapiti digitali, SEND si occuperà dell’invio della notifica tramite raccomandata cartacea.

Questa innovazione si inserisce in un più ampio cambiamento operato già dal mese di ottobre 2023 dal Settore Polizia locale e riferito al servizio multe on line attivo sul sito istituzionale, che consente la visualizzazione delle violazioni al Codice della strada. Il servizio consente al destinatario dei verbali di violazione, soprattutto per quanto attiene alle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità e superamento del semaforo con luce rossa, di visualizzare on line il verbale, la fotografia della violazione e la facoltà di pagare tramite pagopa la sanzione amministrativa.

È necessario che l’utente inserisca il numero del verbale sul sistema per avere a cascata le informa: DIGzioni utili sia per il pagamento sia per effettuare l’eventuale comunicazione dei punti della patente ex art. 126-bis del CDS.