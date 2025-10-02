E’ stata presentata questa mattina, a Carbonia, la 33ª edizione di “Puliamo il mondo”, che si terrà il 10 ottobre

Anche quest’anno il comune di Carbonia aderisce all’evento “Puliamo il mondo”, promosso in ambito nazionale dall’associazione ambientalista Legambiente e giunto oramai alla 33esima edizione.

L’iniziativa, prevista per il prossimo 10 ottobre in tutto il territorio comunale, è stata illustrata stamane dagli Assessori comunali dell’Ambiente Manolo Mureddu e dell’Istruzione Antonietta Melas, dal referente locale di Legambiente Maurizio Soddu, dal responsabile della società De Vizia Massimo Simbula, e dal presidente dell’associazione di Protezione Civile e tutela del territorio Bruno Cocco.

Alla presentazione hanno partecipato anche i rappresentanti del comitato dei cittadini di via Dalmazia e della comunità marocchina, delle associazioni Mare Vivo e della terza età di via Lazio, del Coordinamento associazioni di Bacu Abis, dell’Anmig e di svariati tra docenti e dirigenti in rappresentanza degli istituti scolastici cittadini.

«Tra i principali obiettivi dell’evento, condiviso e sostenuto fattivamente dalla società d’appalto del servizio di igiene pubblica De Vizia – affermano il sindaco Pietro Morittu, l’assessore dell’Ambiente Manolo Mureddu e l’assessora dell’Istruzione Antonietta Melas -, c’è quello di sensibilizzare le giovani generazioni di studenti, in generale la cittadinanza, sui temi del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente, ovvero di ciò che a tutti gli effetti è un bene comune da salvaguardare e trasmettere, il più preservato possibile, alle generazioni future.»

«Un obiettivo ambizioso quanto importante, perseguito coinvolgendo attivamente gli istituti scolastici e il tessuto associativo locale, per offrire un esempio concreto di senso civico e amore per la nostra città», concludono Pietro Morittu, Manolo Mureddu e Antonietta Melas.

Allegata l’intervista all’assessora dell’Istruzione del comune di Carbonia, Antonietta Melas