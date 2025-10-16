16 October, 2025
“Autunno in Barbagia”: il programma di Orgosolo, Belvì e Sorgono

Prosegue il percorso di “Autunno in Barbagia” e sarà un fine settimana (18 e 19 ottobre) nuovamente all’insegna della tradizione e della cultura in tre bellissimi angoli del territorio.

A Orgosolo si andrà in giro per i murales, l’artigianato e le produzioni tipiche. Tra le vie del paese saranno protagonisti i laboratori del Museo del Pane Carasau, il laboratorio di seta Tramas de Seda, le degustazioni e i tour dedicati al muralismo. Non mancheranno le dimostrazioni promosse da Aspen con artigiani e produttori locali e il Festival dell’Armonica a Bocca, che animerà piazza Caduti in Guerra con suoni e balli popolari.

A Belvì l’accoglienza sarà tra il profumo dei dolci tipici is caschettes, mostre, musica itinerante, giochi antichi e la suggestiva festa delle castagne, con degustazioni e spettacoli popolari. Il fine settimana culminerà nel festival artistico e musicale Barbagia in Festa, con gruppi folk provenienti da tutta l’isola.

A Sorgono spazio al Wine and Sardinia, il salone dei vini del Mandrolisai DOC. Tra le cortes e le cantine, i visitatori potranno partecipare a degustazioni, laboratori artigianali, mostre e visite ai siti archeologici di Biru e Concas. In programma anche le esibizioni dei gruppi folk, la vestizione delle maschere Is Arestes e s’Urtzu Pretistu e numerose dimostrazioni a cura di Aspen.

