17 October, 2025
Turismo

E’ iniziato stamane, al Teatro Centrale, l’evento “Carbonia Destination Hub – Valorizzare il presente, costruire il futuro”. Intervista al sindaco di Carbonia Pietro Morittu

68Views
E’ iniziato stamane, al Teatro Centrale, l’evento “Carbonia Destination Hub – Valorizzare il presente, costruire il futuro”, il turismo come motore del cambiamento.
Promosso dal comune di Carbonia e coordinato dall’Associazione Extra, il progetto è stato ideato per raccontare il percorso di crescita e di innovazione del territorio, e per condividere con cittadini, operatori, imprese e stakeholder le nuove sfide legate allo sviluppo turistico inclusivo e partecipato.
I vari interventi hannpìo presentato i risultati raggiunti dall’amministrazione e le nuove iniziative in corso, con testimonianze, progetti e idee dedicati alla promozione di Carbonia ma anche alla cooperazione tra istituzioni, operatori e cittadini per uno sviluppo condiviso del territorio.
In serata, dalle 18.30 alle 19.00, si terrà l’inaugurazione del nuovo Infopoint Turistico presso la Torre Civica di Piazza Roma, con visita guidata e taglio del nastro: un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dell’accoglienza in città.
Il percorso del progetto proseguirà con Carbonia Destination Hub | Academy, un ciclo di 5 appuntamenti formativi presso il Co-Working Sebariu, dedicati agli operatori turistici e culturali del territorio.
Vediamo l’intervista realizzata con il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.
