E’ ufficialmente attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 nella Asl Sulcis Iglesiente

E’ ufficialmente attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, secondo le ultime indicazioni ministeriali: da oggi è possibile prenotare; le somministrazioni inizieranno il prossimo 4 novembre.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, sia individuale che collettiva. Riduce il rischio di forme gravi e protegge dalle complicanze dell’influenza, soprattutto nelle persone più vulnerabili, e contribuisce a limitare la diffusione del virus nella popolazione. Un gesto semplice ma di grande responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.