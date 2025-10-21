21 October, 2025
E' ufficialmente attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 nella Asl Sulcis Iglesiente
Sanità

E’ ufficialmente attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 nella Asl Sulcis Iglesiente

E’ ufficialmente attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, secondo le ultime indicazioni ministeriali: da oggi è possibile prenotare; le somministrazioni inizieranno il prossimo 4 novembre.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, sia individuale che collettiva. Riduce il rischio di forme gravi e protegge dalle complicanze dell’influenza, soprattutto nelle persone più vulnerabili, e contribuisce a limitare la diffusione del virus nella popolazione. Un gesto semplice ma di grande responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.

MODALITÀ DI ACCESSO PER LA POPOLAZIONE ADULTA (dai 18 anni compiuti)
I cittadini adulti potranno ricevere la vaccinazione secondo due modalità:
Presso il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), qualora abbia aderito alla campagna.
Presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche negli ambulatori periferici, con accesso solo su prenotazione, attraverso i seguenti canali:

Prenotazione in presenza presso gli sportelli CUP presenti sul territorio;
Prenotazione telefonica ai numeri: 366 9337979 – 366 8124023 (attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle 12.30)
Sarà possibile scegliere, al momento della prenotazione, la sede vaccinale più vicina e la giornata dedicata.

Nota bene: saranno predisposte fasce orarie specifiche per la vaccinazione contro il Covid-19, con possibilità, per chi lo desidera,
di ricevere entrambe le vaccinazioni (antinfluenzale + anti-Covid) nella stessa seduta.

MODALITÀ DI ACCESSO PER LA POPOLAZIONE PEDIATRICA (da 6 mesi a 17 anni)
Anche i minori potranno accedere alla vaccinazione con due modalità:

Presso il proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS), se aderente alla campagna;
Presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, previa prenotazione nelle sedi di Carbonia e Iglesias, secondo le seguenti modalità:

Prenotazione telefonica (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle 13.00):

Ambulatorio di Carbonia – Via Costituente: 0781 6683904
Ambulatorio di Iglesias – Via Piave (ex Via Gorizia): 0781 3922964

Prenotazione via e-mail:
Carbonia: vaccinazioni.carbonia@aslsulcis.it
Iglesias: igienepubblica.iglesias@aslsulcis.it

RACCOMANDAZIONI UTILI PER L’UTENZA
Per garantire un accesso sicuro e ordinato, si raccomanda di:

Presentarsi muniti di Tessera Sanitaria;
Indossare la mascherina;
Indossare abbigliamento comodo (evitare camicie, preferire maniche corte/smanicati);
Annullare l’appuntamento in caso di:

Effettuazione del vaccino in altra sede/data;
Comparsa di sintomi influenzali;
Rispettare l’orario dell’appuntamento per evitare assembramenti.

CATEGORIE DESTINATARIE DELLA VACCINAZIONE GRATUITA
La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente, con ordine di priorità, alle seguenti categorie:

Persone ad alto rischio di complicanze:
Over 60;
Donne in gravidanza o nel postpartum;
Persone affette da malattie croniche (respiratorie, cardiovascolari,
metaboliche, oncologiche, immunodepressioni, ecc.);
Bambini sani tra 6 mesi e 6 anni;
Bambini/adolescenti in trattamento con acido acetilsalicilico;
Ricoverati in strutture per lungodegenti;
Familiari e contatti stretti di persone a rischio.

Lavoratori di interesse collettivo:
Personale sanitario e sociosanitario (inclusi tirocinanti);
Forze dell’ordine, vigili del fuoco;
Altre categorie individuate dalla Regione o dai datori di lavoro per motivi legati all’attività svolta.

Personale a contatto con animali potenzialmente infetti da virus influenzali non umani:
Allevatori, macellatori, trasportatori di animali, veterinari, studenti in tirocinio.

E' stato presentato

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

