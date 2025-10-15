Elio Cancedda (Partite Iva del Sulcis): «Urge una verifica della zona franca urbana nel Sulcis Iglesiente»

Elio Cancedda, coordinatore delle Partite Iva del Sulcis (già vicepresidente), ha scritto un’articolata lettera indirizzata al Ministro e al Direttore del Made in Italy (MiMIT), alla presidente della Regione Sardegna, al presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, nel quale esprime con determinazione la necessità di fare il punto sulla Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni dell’ex provincia di Carbonia Iglesias.

Il coordinatore delle Partite Iva mette in evidenza che con all’acuirsi della tragica crisi del polo industriale di Portovesme, si sono intensificati i fenomeni di depauperamento demografico e socioeconomico del territorio. In questo contesto fortemente degradato, le imprese registrano serie difficoltà e manifestano la necessità di verificare lo stato di attuazione della ZFU.

«Appare necessario proseguire nella politica della convergenza, sviluppo e coesione sociale, analizzando: gli importi delle agevolazioni concesse alle imprese, le eventuali rinunce e revoche, conseguentemente verificare le agevolazioni effettivamente fruite e i valori ancora disponibili – dice Elio Cancedda -. Dei 124 milioni di euro stanziati, secondo le nostre valutazioni ci sarebbero diversi milioni di euro inutilizzati e disponibili, che possono essere implementati con nuove risorse assistite dalla Regione Autonoma della Sardegna, o anche dall’utilizzo dei fondi disponibili del PNRR.»