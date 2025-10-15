Venerdì 17 ottobre, nell’ambito della rassegna Carbonia Scrive, si terrà la presentazione del Libro di Katia Fundarò FAMILIENALBUM

Venerdì 17 ottobre, alle ore 17.30, presso la Biblioteca comunale di Carbonia, sita in viale Arsia s.n.c., nell’ambito della rassegna Carbonia Scrive, si terrà la presentazione del Libro di Katia Fundarò FAMILIENALBUM, Edizioni Ischire. Dialogherà con l’Autrice l’Editore Ciro Auriemma.

Katia Fundarò nata nel 1970 in Sardegna, Familienalbum edito da Ischire è il suo romanzo d’esordio. L’autrice, di professione insegnante, ha lavorato in diverse regioni italiane e in Germania, attualmente vive in bilico fra Cagliari e la Germania.

Esordisce con una prosa complessa, stratificata, trascinando il lettore nei meandri di una verità frammentaria.