Esperti a confronto ieri, al Centro anziani di Carbonia, sulle apnee ostruttive del sonno

Il Centro anziani di via degli Artiglieri, a Carbonia, ha ospitato un aperitivo con gli esperti su “Apnee notturne & comorbilità – Prevenzione, diagnosi e terapia: domande vere, risposte pratiche”, organizzato dall’associazione Apnoici Italiani – APS, in collaborazione con il Centro Anziani Carbonia – ODV.

Le apnee ostruttive del sonno non riguardano solo il riposo: si associano a ipertensione, diabete, fibrillazione atriale, BPCO, obesità e disturbi cognitivi. Durante l’incontro, molto partecipato, caregiver e cittadini si sono confrontati con specialisti e rappresentanti dell’associazione su segnali d’allarme, percorso diagnostico, terapie (CPAP, MAD e stili di vita) e diritti del paziente. I lavori sono stati aperti dal saluto di Giacomo Guadagnini e hanno visto la partecipazione dei referenti dell’associazione Roberto Fallo e Roberto Cherchi, Luca Roberti (presidente nazionale dell’associazione dei pazienti apnoici), la professoressa Stefania Redolfi, pneumologa del Centro del sonno di Cagliari e Francesco Sarritzu, TMFP del Centro del sonno di Cagliari.

Vediamo l’intervista realizzata con Roberto Fallo.