“Carbonia Destination Hub. Valorizzare il presente, costruire il futuro.”

«Il titolo dell’evento che abbiamo tenuto ieri a Carbonia racchiude perfettamente lo spirito con cui stiamo lavorando. Siamo partiti da ciò che siamo, dal nostro patrimonio, dalla nostra identità, dalle nostre persone, per costruire insieme un nuovo modello di sviluppo sostenibile per Carbonia e per tutto il Sulcis. Abbiamo compiuto un passo importante per dare continuità e struttura alle tante energie che si stanno muovendo, con una prospettiva a lungo termine.»

«Da Carbonia Destination Hub nasce un percorso di co-creazione che ci accompagnerà nei prossimi anni con formazione, progettazione e azioni tangibili – aggiunge Pietro Morittu -. Gli interventi di ieri hanno messo a fuoco una direzione comune: l’obiettivo è fare di Carbonia una destinazione turistica autentica e consapevole, capace di accogliere e raccontare se stessa attraverso esperienze nate dal territorio, dalla sostenibilità e dalla qualità del vivere. Il turismo è una leva di sviluppo reale, parte essenziale della transizione economica e sociale della città. Permette di creare lavoro qualificato, attrarre competenze, trattenere i giovani, migliorare la qualità urbana e ambientale.»

«Questa sfida si vince investendo nelle persone, nelle risorse umane, nel capitale sociale e culturale che anima Carbonia. Sono loro, con l’impegno quotidiano, a custodire la memoria della città e a trasformarla in opportunità – conclude il sindaco di Carbonia -. Un ringraziamento all’assessore del Turismo, agli uffici comunali, agli organizzatori e ai relatori dell’evento, e a tutta l’Amministrazione per il contributo e la collaborazione nella realizzazione di questo importante progetto.»