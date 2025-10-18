18 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeTurismoCarbonia Destination Hub. Valorizzare il presente, costruire il futuro
Turismo

Carbonia Destination Hub. Valorizzare il presente, costruire il futuro

0
152Views
“Carbonia Destination Hub. Valorizzare il presente, costruire il futuro.”
«Il titolo dell’evento che abbiamo tenuto ieri a Carbonia racchiude perfettamente lo spirito con cui stiamo lavorando. Siamo partiti da ciò che siamo, dal nostro patrimonio, dalla nostra identità, dalle nostre persone, per costruire insieme un nuovo modello di sviluppo sostenibile per Carbonia e per tutto il Sulcis. Abbiamo compiuto un passo importante per dare continuità e struttura alle tante energie che si stanno muovendo, con una prospettiva a lungo termine.»
A dirlo è Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, il giorno dopo l’evento.
«Da Carbonia Destination Hub nasce un percorso di co-creazione che ci accompagnerà nei prossimi anni con formazione, progettazione e azioni tangibiliaggiunge Pietro Morittu -. Gli interventi di ieri hanno messo a fuoco una direzione comune: l’obiettivo è fare di Carbonia una destinazione turistica autentica e consapevole, capace di accogliere e raccontare se stessa attraverso esperienze nate dal territorio, dalla sostenibilità e dalla qualità del vivere. Il turismo è una leva di sviluppo reale, parte essenziale della transizione economica e sociale della città. Permette di creare lavoro qualificato, attrarre competenze, trattenere i giovani, migliorare la qualità urbana e ambientale.»
«Questa sfida si vince investendo nelle persone, nelle risorse umane, nel capitale sociale e culturale che anima Carbonia. Sono loro, con l’impegno quotidiano, a custodire la memoria della città e a trasformarla in opportunitàconclude il sindaco di Carbonia -. Un ringraziamento all’assessore del Turismo, agli uffici comunali, agli organizzatori e ai relatori dell’evento, e a tutta l’Amministrazione per il contributo e la collaborazione nella realizzazione di questo importante progetto.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Esperti a confronto

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Turismo
E’ iniziato st
Turismo
E’ stato prese
Provincia
Con l’insediam
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY