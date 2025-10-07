Ignazio Locci (presidente Cal): «Con il Comparto unico costruire un percorso per ridurre la differenza stipendiale»

«Il provvedimento, all’esame del Consiglio regionale, che istituirà l’Agenzia regionale di contrattazione è l’atteso compimento delle considerazioni che facciamo da tempo sul Comparto unico. Tuttavia, siamo consapevoli che bisognerà costruire un percorso per dare non solo un quadro normativo chiaro, ma piena attuazione alle legittime aspettative di riduzione della differenza stipendiale tra i dipendenti regionali e quelli degli enti locali.»

Ignazio Locci, presidente del Cal, ha commentato così la discussione in Aula sulla legge che riguarda il Comparto unico.

«Peraltro, se non si interviene normativamente, in prospettiva sarà sempre peggio e sempre a detrimento degli enti locali e dei salari dei suoi dipendenti. In particolare, si verificheranno gravissimi problemi per i grandi Comuni, infatti le città diventeranno invivibili senza stipendi adeguati. Inoltre, per gli enti locali diventerà sempre più difficile reclutare personale a causa della grave disparità di trattamento stipendiale tra privato, Regione e altri comparti. Tanto che diventa sempre meno appetibile assumersi importanti responsabilità nel servire lo Stato all’interno dei Comuni», ha concluso Ignazio Locci.