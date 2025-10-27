Il Governatore del Distretto Lions 108 L, Graziella Puddu Loddo, ha visitato la Zona C della 6ª Circoscrizione

Una giornata all’insegna della condivisione, della progettualità e dell’identità lionistica ha segnato la visita ufficiale del Governatore del Distretto Lions 108 L, Graziella Puddu Loddo, alla Zona C della 6ª Circoscrizione, che riunisce i Club di Carbonia, Iglesias, Villacidro Medio Campidano, Carloforte e Monreale. L’incontro, ospitato dal Lions Club Carbonia presso le eleganti sale del Lu Hotel, ha visto la partecipazione attiva dei soci dei direttivi, impegnati in un dialogo costruttivo con il Governatore sulle attività di servizio già realizzate e sulle iniziative in programma. In un clima di autentica amicizia e collaborazione, è emersa la volontà condivisa di rafforzare l’impegno sul territorio, in piena sintonia con il motto internazionale “Noi serviamo!”.

Il Governatore ha espresso profonda gratitudine per lo spirito di appartenenza e la capacità organizzativa dimostrata dai Club, assicurando il pieno supporto della squadra distrettuale. Ha inoltre ribadito il valore della solidarietà e della condivisione, pilastri dell’azione lionistica, particolarmente significativi in un periodo storico complesso come quello attuale. Momento di particolare intensità è stata la cerimonia solenne per l’ingresso nel Lions Club Carbonia della nuova socia Silvia Carmela Lai Settembrini. Presentata dal socio Marco Vinicio Grussu, che ha pronunciato la promessa. La nuova socia è stata accolta con calore e partecipazione da parte di tutti i presenti, tra cui autorità lionistiche, civili e militari. Un gesto che rinnova il senso di appartenenza e apre nuove prospettive di servizio.

La serata è proseguita con la conviviale, arricchita da intermezzi dedicati alla consegna di distintivi, allo scambio dei guidoncini tra Club e alla distribuzione di piccoli doni da parte del Governatore, simboli di riconoscenza e di amicizia. A conclusione dell’evento, il Governatore ha salutato i presenti con parole di stima e incoraggiamento, sottolineando l’atmosfera di armonia e collaborazione instaurata tra i Club della Zona 6 C e augurando a tutti un anno sociale ricco di gratificazioni, entusiasmo e attenzione verso gli altri.