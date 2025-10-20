20 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteIl TAR Sardegna ha accolto i ricorsi della RWM ITALIA SpA contro la Regione nella procedura di VIA ex-post relativa ai nuovi reparti
Ambiente

Il TAR Sardegna ha accolto i ricorsi della RWM ITALIA SpA contro la Regione nella procedura di VIA ex-post relativa ai nuovi reparti

0
160Views
«Con sentenze pubblicate questo 17 di ottobre, il TAR Sardegna ha accolto i due ricorsi presentati dall’Azienda per vedere riconosciuta, da un lato, l’inerzia della Regione Autonoma della Sardegna, che colpevolmente ritarda l’adozione del provvedimento di VIA ex-post inerente ai nuovi reparti completati nel 2021, e sentire confermata, dall’altro, la mancanza di trasparenza del medesimo ente, che ci ha negato la visione di importante documentazione, prodotta 1 di 2 dall’amministrazione regionale al termine dell’istruttoria procedimentale.»
Lo scrive in una nota l’ing. Fabio Sgarzi, Amministratore Delegato di RWM ITALIA SpA.
«Il TARaggiunge Fabio Sgarziha accertato la violazione, da parte della RAS, del suo obbligo di provvedere sulla VIA entro termini a oggi ampiamente trascorsi e le ha perciò ordinato di chiudere il procedimento entro al massimo sessanta giorni; qualora questo non avvenisse, il provvedimento finale sarà rimesso al Ministero dell’Ambiente. Il giudice amministrativo ha inoltre sanzionato il diniego che la Regione aveva opposto alla nostra richiesta di ostensione di documenti rilevanti del procedimento, tra cui la proposta di deliberazione circa la compatibilità ambientale dei nuovi reparti e il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Ambiente, i quali, già trasmessi dai competenti uffici regionali all’Assessore della Difesa dell’Ambiente e da questo alla segreteria della Giunta ai fini della decisione, rendevano ancora più ingiustificata l’immobilità della RAS.»
«Da quella documentazioneconclude l’ing. Fabio Sgarzirisulterà chiaro, ove ce ne fosse ancora bisogno, che non c’era un reale motivo a base della dilazione del procedimento, così come non c’è un vero motivo, adesso, per non dare coerente seguito alla delibera di compatibilità proposta dagli uffici e dall’Assessore all’Ambiente. L’auspicio è dunque che, dopo le recenti sentenze del TAR, il rapporto con la RAS possa tornare a svolgersi in un quadro di certezza giuridica oltre che di correttezza e imparzialità, senza ulteriori incongruenze procedimentali.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Ambiente: Sardegna i

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Industria
RWM Italia prepara l
Industria
La RWM Italia ha pre
Industria
Il 1° marzo riparti
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY