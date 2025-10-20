Tzia Antioca Serafini, la nonnina più longeva di San Giovanni Suergiu, ha compiuto 105 anni. E’ stata festeggiata dai familiari, alla presenza della sindaca Elvira Usai che da quando ha raggiunto il traguardo del secolo di vita, ogni anno le porta gli auguri ed un mazzo di fiori a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di San Giovanni Suergiu.

Antioca Serafini, una dei sette centenari di San Giovanni Suergiu, conserva un’invidiabile lucidità e lo spirito che l’ha sempre animata.