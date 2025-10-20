20 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloFesteTzia Antioca Serafini, la nonnina più longeva di San Giovanni Suergiu, ha compiuto 105 anni
Feste

Tzia Antioca Serafini, la nonnina più longeva di San Giovanni Suergiu, ha compiuto 105 anni

0
246Views

Tzia Antioca Serafini, la nonnina più longeva di San Giovanni Suergiu, ha compiuto 105 anni. E’ stata festeggiata dai familiari, alla presenza della sindaca Elvira Usai che da quando ha raggiunto il traguardo del secolo di vita, ogni anno le porta gli auguri ed un mazzo di fiori a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di San Giovanni Suergiu.

Antioca Serafini, una dei sette centenari di San Giovanni Suergiu, conserva un’invidiabile lucidità e lo spirito che l’ha sempre animata.

FOLLOW US ON:
Il TAR Sardegna ha a
Attivo industria dei

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali Feste
Grande festa a Carbo
Feste
Si sono conclusi ier
Feste
Carbonia festeggia u
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY