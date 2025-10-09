Stamane la Cantina Santadi ha ospitato l’evento conclusivo del programma internazionale di alta formazione “Academy on Cultural and Natural Sites as Drivers of Sustainability and Global Citizenship – IX edition”, organizzato da Fondazione Santagata di Torino e dall’ufficio Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, in collaborazione con il Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari.

Sono stati presentati i risultati dell’Academy alla presenza degli assessori regionali della Cultura Ilaria Portas e dell’Industria Emanuele Cani, del rappresentante dell’assessorato della Programmazione; il consigliere regionale Gianluigi Rubiu; sindaci, consiglieri comunali e provinciali, guidati dal sindaco di santadi Massimo Impera; alti ufficiali dei carabinieri; il presidente e il direttore commerciale della Cantina Santadi Elvio Daniele Curreli e Massimo Podda; il presidente e la direttrice del Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari Luciano Cristoforo Piras e Nicoletta Piras; rappresentanti delle sedi Unesco di Venezia, Parigi, Londra e Hanoi.

L’Academy si è tenuta nel Sulcis da martedì 7 a giovedì 9 ottobre e ospita circa 20 professionisti e studiosi provenienti da Italia, Francia, Regno Unito, Malta, Romania, Ucraina, Vietnam. L’obiettivo principale è lo scambio di conoscenze e buone pratiche a livello internazionale sulla gestione dei siti culturali e naturali.

La 9ª edizione dell’Academy on Cultural and Natural Sites as Drivers of Sustainability and Global Citizenship è approdata per la prima volta in Sardegna grazie alla collaborazione avviata con il Gal Sulcis Iglesiente, il cui territorio è stato eletto a sede del workshop come «modello di integrazione tra paesaggi culturali, patrimonio immateriale, sostenibilità, partecipazione e impegno delle comunità».

Vediamo l’intervista realizzata con la direttrice del Gal, Nicoletta Piras.