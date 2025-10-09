Lunedì 13 ottobre, a Carbonia, verrà presentato l’evento “CARBONIA DESTINATION HUB – VALORIZZARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO”

Lunedì 13 ottobre, alle ore 12.00, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, verrà presentato l’evento “CARBONIA DESTINATION HUB – VALORIZZARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO”.

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli dell’evento in programma venerdì 17 ottobre 2025 al Teatro Centrale di Carbonia, dedicato agli operatori turistici, alle imprese e agli stakeholder del Sud Ovest Sardegna e a tutti coloro i quali hanno in mente un investimento nel settore turistico e credono in un possibile sviluppo in chiave turistica del territorio.

Sarà un’occasione di confronto, ispirazione e networking per delineare insieme il futuro turistico di Carbonia.

Nella stessa giornata, venerdì 17 ottobre, alle ore 18.30, si terrà l’inaugurazione dell’Info Point turistico presso la Torre Civica.