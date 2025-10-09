10 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeTurismoLunedì 13 ottobre, a Carbonia, verrà presentato l’evento “CARBONIA DESTINATION HUB – VALORIZZARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO”
Turismo

Lunedì 13 ottobre, a Carbonia, verrà presentato l’evento “CARBONIA DESTINATION HUB – VALORIZZARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO”

0
114Views
Lunedì 13 ottobre, alle ore 12.00, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, verrà presentato l’evento “CARBONIA DESTINATION HUB – VALORIZZARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO”.
Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli dell’evento in programma venerdì 17 ottobre 2025 al Teatro Centrale di Carbonia, dedicato agli operatori turistici, alle imprese e agli stakeholder del Sud Ovest Sardegna e a tutti coloro i quali hanno in mente un investimento nel settore turistico e credono in un possibile sviluppo in chiave turistica del territorio.
Sarà un’occasione di confronto, ispirazione e networking per delineare insieme il futuro turistico di Carbonia.
Nella stessa giornata, venerdì 17 ottobre, alle ore 18.30, si terrà l’inaugurazione dell’Info Point turistico presso la Torre Civica.
FOLLOW US ON:
La Cantina Santadi h
Lunedì 13 ottobre,

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Turismo
Successo per la quar
Turismo
Il Consorzio Turisti
Turismo
I Sentieri del Carig
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY