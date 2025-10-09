10 October, 2025
Lunedì 13 ottobre, a Carbonia, si terrà la cerimonia di premiazione dei campionati provinciali di calcio giovanile

Lunedì 13 ottobre, alle ore 17,00, presso la Sala Consiliare del comune di Carbonia, si terrà la cerimonia di premiazione dei campionati provinciali di calcio giovanile.

L’iniziativa, promossa dalla FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna e organizzata dalla delegazione provinciale Carbonia Iglesias, ha l’obiettivo di premiare le società vincitrici dei campionati provinciali svolti nella stagione 2024/2025.

