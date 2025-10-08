La Cantina Santadi ospita l’evento conclusivo del programma internazionale di alta formazione “Academy on Cultural and Natural Sites as Drivers of Sustainability and Global Citizenship – IX edition”

E’ in programma giovedì 9 ottobre, dalle 11.00 alle 15.00, presso la Cantina Santadi, l’evento conclusivo del programma internazionale di alta formazione “Academy on Cultural and Natural Sites as Drivers of Sustainability and Global Citizenship – IX edition“. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Santagata di Torino e dall’ufficio Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, in collaborazione con il Gal Sulcis Iglesiente.

Nel corso dei lavori – la cui partecipazione è riservata agli invitati – verranno presentati i risultati dell’Academy alla presenza delle istituzioni. Hanno confermato la partecipazione rappresentanti delle istituzioni sia locali che regionali: dei Comuni del territorio; del Consiglio regionale; degli assessorati regionali della Programmazione e bilancio, della Pubblica istruzione e beni culturali, dell’Industria. Ai lavori parteciperanno rappresentanti delle sedi Unesco di Venezia, Parigi, Londra e Hanoi.

L’Academy si tiene nel Sulcis da martedì 7 a giovedì 9 ottobre e ospita circa 20 professionisti e studiosi provenienti da Italia, Francia, Regno Unito, Malta, Romania, Ucraina, Vietnam. L’obiettivo principale è lo scambio di conoscenze e buone pratiche a livello internazionale sulla gestione dei siti culturali e naturali.

L’Academy approda per la prima volta in Sardegna grazie alla collaborazione con il Gal Sulcis Iglesiente, il cui territorio è stato eletto a sede del workshop come «modello di integrazione tra paesaggi culturali, patrimonio immateriale, sostenibilità, partecipazione e impegno delle comunità».