L’ArgoCircolo Letterario di Iglesias tra i vincitori del Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT 2025

Grande soddisfazione per l’ArgoCircolo Letterario di Iglesias, una delle realtà vincitrici del Primo Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT 2025, promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con la Fondazione CRT e presentato il 3 ottobre a Genova, nella cornice di Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente.

Il Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT, istituito nel 2025, nasce per valorizzare le scelte editoriali più innovative presentate al Salone del Libro di Torino e per rafforzare il legame tra editoria e impegno sociale nei territori. Attraverso la distribuzione di oltre 1.200 copie di opere pubblicate dagli editori vincitori – Tamu, Sabìr Editore e Edizioni Henry Beyle – il premio sostiene biblioteche, scuole, associazioni e gruppi di lettura virtuosi in tutta Italia, riconoscendone il ruolo fondamentale nella promozione della lettura come pratica di comunità.

Tra le 75 candidature pervenute da ogni parte del Paese, il riconoscimento al Circolo Letterario di Argonautilus di Iglesias rappresenta un importante traguardo per la Sardegna e per la rete culturale dell’associazione, da anni partner del Salone Internazionale del Libro di Torino e parte integrante della RetePYM di Fiere e Festival.

L’ArgoCircolo si distingue per un’intensa attività di incontri, letture e iniziative aperte al pubblico, tra cui le apprezzatissime “Passeggiate letterarie” organizzate in collaborazione con Iglesiasturismo: un vero e proprio trekking urbano letterario alla scoperta dei luoghi della città legati ai grandi autori della letteratura italiana – da Dante a Pirandello, da D’Annunzio ai contemporanei – dove la parola scritta si intreccia con la memoria e l’identità dei luoghi.

“Questo riconoscimento è una grande emozione e un segnale di fiducia per il nostro lavoro quotidiano- dichiara Erika Carta, ideatrice e coordinatrice dei Circoli Letterari Argonautilus -. ArgoCircolo è nato per avvicinare le persone ai libri, ma anche per creare legami tra le persone attraverso i libri. Vedere questo impegno riconosciuto a livello nazionale ci dà nuova energia per continuare a far crescere la comunità della lettura nel nostro territorio.”

«Il Premio Ferrero rappresenta una conferma del valore sociale e culturale dei progetti che nascono dal basso ma si connettono a reti più ampie, come quella del Salone del Libro di Torino – aggiunge Maurizio Cristella, direttore artistico della Fiera del Libro di Iglesias -. La Fiera e gli ArgoCircoli sono due anime della stessa visione: la cultura come bene comune, capace di unire, formare e rigenerare.»

«Un riconoscimento importante per l’impegno culturale nella nostra comunità – conclude l’assessora Carlotta Scema -. Come assessora della Cultura, a nome del Sindaco e di tutta l’amministrazione, ci tengo ad esprimere grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, che premia il lavoro quotidiano svolto all’interno della nostra comunità. L’ArgoCircolo di Iglesias, che in questi anni si è distinto per aver dato vita a una vera e propria comunità letteraria. Con passione, ha saputo arricchire l’offerta culturale del territorio, offrendo nuove opportunità di incontro, confronto e crescita. Un esempio sono le “Passeggiate Letterarie”realizzate in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Iglesias che rappresentano un perfetto esempio di integrazione tra cultura e promozione del territorio, contribuendo a valorizzare Iglesias come meta di turismo culturale.»

Con questa selezione, Argonautilus consolida ulteriormente il proprio legame con il Salone Internazionale del Libro di Torino, di cui è partner da anni, e conferma il proprio impegno costante nella costruzione di una rete di lettura partecipata e inclusiva che, partendo dalla Sardegna, dialoga con le più importanti realtà culturali del Paese.

