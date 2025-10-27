28 October, 2025
Enti locali

Primi interventi della provincia del Sulcis Iglesiente per la realizzazione di opere pubbliche

Giovedì 23 ottobre il Consiglio provinciale ha approvato una variazione di bilancio che prevede:
– un incremento di oltre 50.000 euro al finanziamento della Regione Sardegna per la pulizia degli alvei fluviali, per un totale complessivo di 470.000 euro;
– l’aggiudicazione di 13 milioni di euro (da spendere tra il 2025 e il 2029) per il progetto Geen Line, ossia a realizzazione di una rete ciclabile nel territorio dell’Iglesiente da collegare alla già esistente pista ciclabile del Basso Sulcis;
Inoltre, il Consiglio ha approvato la riprogrammazione delle somme e l’utilizzo di economie per concludere opere già iniziate e programmarne delle nuove:
– 750.000 euro per la nuova palestra dell’Istituto Asproni di Iglesias
– 280.000 euro per la messa in sicurezza del ponte di San Nicolò (SP 83 – Buggerru)
– 643.000 euro per la palestra dell’Istituto Beccaria di Carbonia
«Questa prima variazione di bilancio è il frutto di un grande lavoro che ha visto impegnata la parte politica, in meno di un mese dall’elezione, e gli uffici che hanno offerto uno straordinario supporto al fine di ottenere questi primi obiettivi», ha commentato il presidente Mauro Usai.
Nella foto di copertina il cantiere della nuova palestra del Liceo Scientifico G. Asproni di Iglesias.
