Primi interventi della provincia del Sulcis Iglesiente per la realizzazione di opere pubbliche

Inoltre, il Consiglio ha approvato la riprogrammazione delle somme e l’utilizzo di economie per concludere opere già iniziate e programmarne delle nuove:

«Questa prima variazione di bilancio è il frutto di un grande lavoro che ha visto impegnata la parte politica, in meno di un mese dall’elezione, e gli uffici che hanno offerto uno straordinario supporto al fine di ottenere questi primi obiettivi», ha commentato il presidente Mauro Usai.