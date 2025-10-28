Grande successo per il Challenge Forte Village Sardinia

Si è appena concluso lo straordinario weekend di sport del Challenge Forte Village Sardinia, organizzato dalla Ajoha Sardinia A.S.D. con il supporto dell’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, che si è svolto sabato 25 e domenica 26 Ottobre 2025. Inserito nel prestigioso circuito internazionale Challenge Family, tra i più importanti al mondo per le competizioni su distanza media e sprint, l’evento ha celebrato l’undicesimo anno consecutivo di triathlon al Forte Village e il grande ritorno di Challenge Family in Sardegna.

Numerose le nazionalità coinvolte in questa straordinaria edizione, 26, con provenienze anche da paesi quali la Nuova Zelanda, Canada e Costa Rica.

La giornata ieri, domenica 25 Ottobre, ha ospitato la gara Middle Distance, con 250 atleti al via. Il percorso, tra i più affascinanti e scenografici del circuito Challenge Family, comprendeva 1,9 chilometri di nuoto in modalità rolling start davanti al resort, 90 chilometri di ciclismo attraverso Santa Margherita di Pula, Domus De Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, e 21 chilometri di corsa lungo la costa e la spiaggia di Cala d’Ostia, con arrivo in Piazzetta Enzo, all’interno del Resort.

Primo assoluto è stato il tedesco Lasse Nygaard Priester, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 3 ore, 37 minuti e 43 secondi, davanti al connazionale Lasse Lührs, secondo in 3:40:20, e al britannico Louis Buttrick, terzo in 3:40:46.

In campo femminile, trionfo per l’italiana Sara Sandrini del team Venus, che ha chiuso in 4:16:47, conquistando il suo primo podio nella categoria Pro. Segue la neozelandese Nicole van der Kaay, seconda in 4:19:12, e la francese Nikita Paskiewiez, che ha tagliato il traguardo terza in 4:23:51.

Il migliore degli italiani è stato Michele Sarzilla, che lo conferma tra i protagonisti del panorama nazionale.

Accanto ai numerosi pro che hanno gareggiato ieri anche numerosi Age Group, atleti amatoriali suddivisi per fasce d’età, che hanno affrontato le stesse distanze dei Pro con passione e grande spirito sportivo. Tra loro si sono distinti Fabio Giancristofaro e Carla Dahan, rispettivamente primo uomo e prima donna tra gli Age Group. A portare alta la bandiera sarda Marco Ratto ed Elisabetta Orrù, primi atleti isolani al traguardo maschile e femminile.

La giornata di sabato 25 ottobre si è aperta invece con la gara Sprint. 150 atleti hanno affrontato 750 metri di nuoto nel mare cristallino del Mediterraneo, 20 chilometri di ciclismo verso la Torre di Cala d’Ostia e 5 chilometri di corsa all’interno del Forte Village Resort, con arrivo nella suggestiva Piazzetta Enzo, nel cuore del Resort.

La vittoria maschile della gara Sprint è di Niccolò Sancisi della Dinamo Triathlon, primo in 0:53:39, davanti a Alessandro Degasperi del Doloteam (0:54:12) e Manuel Cossu del Fuel Triathlon, terzo in 0:54:36. Tra le donne si è distinta la triatleta sarda Chiara Porta del Villacidro Triathlon, che ha tagliato il traguardo in 1:02:35, seguita da Giorgia Pieraccini (1:06:35) e Maria Doloretta Lai, terza in 1:11:31, entrambe del Tri Team Sassari.

A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza di una atleta d’eccezione, Bianca Seregni, reduce dalla straordinaria medaglia d’argento conquistata una settimana fa alle World Triathlon Championship Finals 2025 di Wollongong (Australia). L’azzurra ha confermato il suo legame con l’evento e con Forte Village, esibendosi nello sprint e partecipando alle premiazioni di tutte le gare del weekend.

Grande successo anche per il Duathlon Kids, che si è svolto ieri pomeriggio. 80 i bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, dopo l’incontro Piazzetta Enzo con Fabio Aru si sono messi in gioco nelle frazioni di corsa sul campo da calcio in erba e in quella ciclistica nella pista di go-kart, con tratti sterrati aggiuntivi per le categorie Esordienti e Ragazzi.

Grande partecipazione, infine, anche per la camminata solidale “A Walk for Colours”, che si è svolta domenica mattina alle ore 9:30. Numerose persone hanno accolto l’invito a partecipare, mentre molte altre hanno voluto contribuire con una donazione a sostegno dell’Associazione IVI e dell’artista Sally Gallotti, impegnati nel progetto di umanizzazione pittorica dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 3.270 euro, confermando ancora una volta il forte legame tra sport, comunità e solidarietà che caratterizza il Challenge Forte Village Sardinia e il Forte Village.

Un ringraziamento va alla Challenge Family, Ajoha Sardinia, Forte Village Resort, CRAI, Toscano Forme, Tecnit, Arborea, Under Armour, Enervit, Akron, Sibilla, Heineken 0.0, Ferrari Trento, Waterdrop, Callipo, Pompadour, Promoideas, SafariSardegna, Fattorie Gennargentu, Villa d’Orri, Terrantiga Apicoltori Sardi, Gramm, Sendas DOC Gioie di Sardegna, Anna P Dolcissima Sardegna. e DMT. Un sentito ringraziamento va inoltre alla FITRI – Federazione Italiana Triathlon, alla Regione Autonoma della Sardegna, ai comuni di Cagliari, Pula, Teulada, Sant’Anna Arresi e Domus de Maria, nonché alle Forze dell’Ordine, alla Centrale 118 e alla Capitaneria di Porto per il prezioso supporto operativo. Fondamentale anche l’impegno dei circa 300 volontari provenienti da numerosi comuni del Sud Sardegna, che con la loro dedizione hanno contribuito in modo determinante alla perfetta riuscita dell’evento.

L’appuntamento con questa grande festa dello sport è già fissato per il 24 e 25 ottobre 2026, quando il Forte Village tornerà ad accogliere atleti, appassionati e famiglie per due nuove giornate di sport, festa e spettacolo.