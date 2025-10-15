15 October, 2025
Eventi

Prosegue a Iglesias la quarta edizione di "Sulcis in fundo"

Prosegue a Iglesias la quarta edizione di Sulcis in fundo, la stagione teatrale dell’associazione Quinte Emotive. Venerdì, 17 ottobre, alle 19 al Teatro Electra la compagnia Rossolevante è di scena nello spettacolo “Ricordati di vivere”, ideato e scritto da Silvia Cattoi e Juri Piroddi, presenti sulla ribalta del palcoscenico con Daniel Dwerryhouse, Cinzia Piras e Alessandro Congeddu.

Un incidente mortale all’interno di una galleria in manutenzione. La vittima è Nicola Acampora, operaio di 35 anni. Cosa succederebbe se si chiedesse a una giuria popolare, perfettamente informata sui fatti accaduti, di esprimere il proprio giudizio sulla responsabilità morale in un grave incidente sul lavoro come questo? Una finzione assolutamente, drammaticamente vera.

«Mettiamo in scena l’ultima udienza del processo, con tanto di giudice, Pubblico Ministero, avvocato della difesa, testimoni e, appunto, una Giuria popolare di 12 membri, estratti a sorte fra il pubblico presente, giuria che sarà chiamata ed emettere il proprio verdettoscrivono gli autori nelle note di regia -. Uno spettacolo che costringe ogni partecipante a non essere semplice spettatore ma “attore”, cioè parte attiva della vicenda presentata. A usare Cuore e Cervello – cioè la propria Coscienza – per esprimere un giudizio, oltre ogni ragionevole dubbio.»

