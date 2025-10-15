15 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportTorna la Coppa Italia di Eccellenza con l’andata dei quarti di finale, l’Iglesias ospita alle 16.00 la Ferrini
Sport

Torna la Coppa Italia di Eccellenza con l’andata dei quarti di finale, l’Iglesias ospita alle 16.00 la Ferrini

0
180Views

Torna la Coppa Italia di Eccellenza con l’andata dei quarti di finale, l’Iglesias ospita alle 16.00 la Ferrini. Dirige Gabriele Mulas di Oristano, assistenti di linea Stefano Siddi di Cagliari e Simone Crobu di Oristano. Giampaolo Murru deve rinunciare a Fabricio Alvarengza e al capitano Edoardo Piras, squalificati. Questi i 20 convocati: Riccio, Slavica, Crivellaro, Arzu, Mancini, Mechetti, Di Stefano, Fidanza, Frau, Abbruzzi, Piras Alberto, Cancilieri, Pnitus, Capellino, Costa, Corrias, Daga, Tiddia, Sanna.

Archiviata la sconfitta di Nuoro, prima stagionale, i rossoblù vogliono andare avanti in Coppa, così come la Ferrini di Nicola Manunza che ha iniziato il campionato con risultati inferiori alle attese, ma ha un notevole potenziale.

Sugli altri campi, si giocano Tempio-Santa Teresa, Atletico Uri-Buddusò e Villasimius-Nuorese.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Prosegue a Iglesias

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
L’Iglesias a N
Sport
L’Iglesias ha
Sport
Eccellenza: anticipo
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY