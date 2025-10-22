Si è spento ieri, all’età di 82 anni, l’imprenditore Antonio Marotta, l’indimenticabile Mister Paper di Radio Gamma 102 a metà degli anni ’70
398Views
Si è spento, all’età di 82 anni, l’imprenditore Antonio Marotta. Originario di Carbonia, viveva da tempo a Cagliari, dove è mancato all’ospedale Santissima Trinità, alle 16.15 di ieri, 21 ottobre 2025.
Sono state numerose le esperienze professionali di Antonio Marotta: da responsabile della manutenzione presso lo stabilimento Eurallumina di Portovesme, a responsabile imprese esterne e programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria presso lo stabilimento Rumianca di Macchiareddu (gruppo Enichem) e direttore generale presso imprese operanti in diverse regioni italiane e in Medio Oriente e tutto il territorio Italiano. Infine, direttore dell’impresa SPI operante nel nucleo industriale di Portovesme.
Il nome di Antonio Marotta resta indissolubilmente legato ai primi anni di vita di Radio Gamma 102, una delle primissime radio sorte in Sardegna a metà degli anni ’70. Era e resterà per sempre, nel ricordo di chi non è più giovane e ha vissuto quegli anni, l’indimenticabile Mister Paper che conduceva con grandissimi ascolti il programma delle dediche negli studi della Torre Littoria, dove la radio era stata trasferita dalla sede originaria della vecchia miniera di Cortoghiana. E ancora agli anni d’oro della discoteca Il Bambù e del Gamma Night, a Cortoghiana, dove si sono esibiti alcuni dei più grandi cantanti del panorama musicale italiano, tra i quali un giovane Antonello Venditti.
Antonio Marotta lascia la moglie Betty e i figli Nenè, Marcello, Fabio e Christian. La cerimonia funebre si terrà giovedì 23 ottobre, alle 16.00, nella chiesa della parrocchia di San Ponziano, a Carbonia.
NO COMMENTS