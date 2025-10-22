Si è spento ieri, all’età di 82 anni, l’imprenditore Antonio Marotta, l’indimenticabile Mister Paper di Radio Gamma 102 a metà degli anni ’70

Il nome di Antonio Marotta resta indissolubilmente legato ai primi anni di vita di Radio Gamma 102, una delle primissime radio sorte in Sardegna a metà degli anni ’70. Era e resterà per sempre, nel ricordo di chi non è più giovane e ha vissuto quegli anni, l’indimenticabile Mister Paper che conduceva con grandissimi ascolti il programma delle dediche negli studi della Torre Littoria, dove la radio era stata trasferita dalla sede originaria della vecchia miniera di Cortoghiana. E ancora agli anni d’oro della discoteca Il Bambù e del Gamma Night, a Cortoghiana, dove si sono esibiti alcuni dei più grandi cantanti del panorama musicale italiano, tra i quali un giovane Antonello Venditti.