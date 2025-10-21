Domani, mercoledì 22 ottobre, le squadre di Abbanoa interverranno per la manutenzione dell’attraversamento ferroviario sulla linea Decimomannu-Iglesias

Domani, mercoledì 22 ottobre, le squadre di Abbanoa interverranno per la manutenzione straordinaria della condotta idrica situata in corrispondenza dell’attraversamento della linea ferroviaria Decimomannu-Iglesias al km 38,690, nel territorio del comune di Iglesias. Per l’esecuzione delle operazioni si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nel distretto di Serra Pedrosa dalle 9.15 fino alla conclusione dell’intervento, stimata per le 18.00: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.