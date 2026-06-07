7 June, 2026
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Lavori pubblici

A inizio settimana, a San Giovanni Suergiu, si concretizzano i lavori di sfalcio d’erba sulle strade statali e comunali

A inizio settimana, a San Giovanni Suergiu, si concretizzano i lavori di sfalcio d’erba sulle strade statali e comunali. L’annuncio arriva dall’Amministrazione comunale guidata da Elvira Usai che, visti i notevoli ritardi di pulizia e sfalcio lungo le Statali 195 e 126, ha sollecitato Anas l’ente di competenza sia per le vie brevi che attraverso una lettera al Prefetto.

«Gli incroci dei medaus che si affacciano sulle strade statali sono ad alto rischio di visibilitàspiega la prima cittadinae abbiamo chiesto che, a fronte di difficoltà burocratiche su appalti di questo tipo, si intervenisse con affidamenti veloci e risolutivi per non mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti.»

Nel frattempo anche il comune di San Giovanni Suergiu potenzia le sue forze con un affidamento straordinario di lavori di sfalcio e decoro urbano per garantire all’intero territorio il rispetto dell’ordinanza regionale antincendio di sua competenza.

«Contiamo di dare soluzioni efficaci e definitive per l’estate ma allo stesso tempo invitiamo tutta la comunità al rispetto dell’ordinanza nelle aree cortilizie e privateconclude Elvira Usaiperché solo con un’azione congiunta possiamo raggiungere l’obiettivo di luoghi sicuri e puliti.»

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